POLIESPORTIU
La Diputació rep el Vila-sana i el CTT Borges
La diputació de Lleida va organitzar ahir dos recepcions, al CP Vila-sana i al CTT Borges, per homenatjar els seus triomfs aquesta temporada. D’una banda, el president Joan Talarn i el diputat Òscar Martínez van rebre al Club Patí Vila-sana, recent campió de la Copa de la Reina, i l’equip Fem15, guanyador de la Mini Copa. Després de sumar tres títols aquesta temporada (Supercopa d’Espanya, Mundial de Clubs i Copa de la Reina), Talarn va destacar la trajectòria del club, que en pocs anys s’ha convertit en un referent estatal apostant fermament per l’esport femení.
D’altra banda, també va ser rebut el Club Tennis Taula Borges, que ve de proclamar-se campió de Catalunya per equips per catorzena vegada, consolidant-se com el més premiat en aquesta modalitat. A més, els seus jugadors van aconseguir sis podis en categories individuals i dobles. Talarn va elogiar la seua constància i lideratge i va subratllar la importància de la seua aposta per l’esport de base.