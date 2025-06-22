Johan Cruyff ja té el seu carrer a Torrelameu
Descobreix la placa el seu fill Jordi entre un gran nombre de penyistes i cruyffistes
El mític futbolista i tècnic Johan Cruyff, mort el 2016, ja té el seu carrer a Torrelameu. És la segona que hi ha a Catalunya després de la de Vallfogona de Riucorb (Tarragona). En l’acte d’inauguració de la placa al carrer que portarà a partir d’ara el seu nom va estarpresenti el fill de Johan Cruyff, Jordi, representant la família. També hi van assistir els directius del Barça Sisco Pujol i Miquel Camps, els exjugadors Josep Lluís Moragues i Berni Tamames, i la directora de la Fundació Johan Cruyff, Pati Roura, així com membres de penyes, l’Agrupació de Veterans de Sitges, l’alcalde de Vallfogona de Riucorb, Francesc Llobet, i la Penya Johan de Santa Coloma de Gramenet.
Cap a les dotze del migdia es va descobrir la placa del carrer i es va inaugurar, una iniciativa de l’alcalde de la localitat, Carles Comes, i de la Penya Barcelonista de Torrelameu. Jordi Cruyff, en el seu discurs, va recordar la figura del seu pare. “Si el meu pare fos aquí, diria: per aquest carrer jo puc anar a més velocitat amb el cotxe perquè és el meu carrer”, va dir entre les rialles dels assistents.
Posteriorment, va tenir lloc un vermut popular i un dinar. El carrer està ubicat en una zona en la qual ja hi ha una pista poliesportiva, pàdel i skate i els seus impulsors van assenyalar que han elegit Cruyff no només per ser un referent de l’esport a nivell mundial, sinó també pels valors que representa en l’esport i en la societat, va destacar Comes.
Divendres, com a acte preliminar, hi va haver una taula redona conduïda pel periodista esportiu Xavi Torres.
Hi haurà tercer carrer
Els de Torrelameu i Vallfogona de Riucorb no seran els únics carrers Johan Cruyff de Catalunya. L’ajuntament de Barcelona va aprovar fa dos anys dedicar un carrer a l’exjugador i exentrenador blaugrana.
Serà una via que unirà l’antiga Masia de Can Planes amb el nou Spotify Camp Nou. La inauguració de la via s’hauria de produir una vegada hagin finalitzat ja les obres de l’Espai Barça.