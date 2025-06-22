Or per al CN Lleida
L’equip benjamí s’imposa en nivell III en la competició disputada al club lleidatà. Hi van participar prop de 300 nadadores de nou clubs de Catalunya
L’equip benjamí del CN Lleida va conquerir la medalla d’or en la rutina combinada de nivell III del Campionat de Catalunya de natació artística que es va disputar ahir a les instal·lacions del club lleidatà. El combo local va aconseguir una puntuació de 115,3958, superant en el podi CN Granollers i CN Barcelona, per aquest ordre, i va estar format per Ona Borràs, Gina González, Paula Grau, Aina Llevot, Valeria Pirla, Carla Ramírez, Olívia Roger i Elizabeth Vilaplana. L’entrenadora de l’equip és Andrea Rubio, que a més és la coordinadora. Prop de 300 nadadores de 9 clubs es van donar cita en aquesta tercera jornada del Campionat de Catalunya benjamí i segona jornada a Escoles.
En la categoria benjamina nivell I, l’equip vencedor va ser el CN Sabadell, seguit del CN Les Franqueses i del CN Granollers. Pel que fa al nivell II, el triomf va correspondre al CN Barcelona, seguit del CN Kallípolis i del CN Sabadell.
Quant a la competició d’Escoles, en la categoria alevina es va imposar el CE Europa Sports Centre 2, seguit del CN Sincronizada Torredembarra i del CN Berga.
En Escoles infantil, va vèncer el CN Poble Nou, seguit del CN Poble Nou 2 i del CN Sincronitzada Torredembarra 2. Finalment, en la categoria júnior la medalla d’or va ser per al CN Berga, seguit del CN Poble Nou i del CN Berga-El Tossalet 2.
El CN Lleida és l’únic club lleidatà que practica des del 2012 aquesta especialitat, abans anomenada sincronitzada i que van popularitzar Gemma Mengual i Ona Carbonell, i en aquests tretze anys ja han aconseguit medalles a nivell català.