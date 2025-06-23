L'Hiopos Lleida fa oficial la sortida de Kenny Hasbrouck: "sempre serà casa teva"
L'escorta nord-americà va ser una figura clau en l'ascens a l'ACB la temporada passada i s'ha guanyat l'estima del Barris Nord
L'Hiopos Lleida ha fet oficial aquest dilluns la sortida de Kenny Hasbrouck, un dels jugadors més destacats en l'ascens de l'equip a la lliga ACB. L'escorta nord-americà amb passaport alemany, nascut a Washington el 14 d'agost del 1986, finalitza així la seva etapa al conjunt lleidatà després de dos temporades defensant els colors bordeus.
El club s'ha acomiadat del jugador a través d'un missatge a les xarxes socials: "Lleida sempre serà casa teva. Gràcies per tot, Kenny!". Durant la seva darrera temporada a l'elit del bàsquet espanyol, Hasbrouck ha disputat un total de 30 partits a l'ACB, on ha registrat una mitjana de 7,1 punts per encontre.
Renovació d'abonaments en marxa
D'altra banda, el club ha fet públic el nombre total d'abonaments renovats per a l'ACB, que ascendeix a 3.865. Cal recordar que l'any passat es va assolir el topall de 4.000 socis per als partits de l'Hiopos Lleida i que per a aquesta pròxima temporada el club ha ampliat el límit fins els 4.500.