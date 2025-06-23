Per una rutina sostenible
El CT Lleida acull una jornada d’entrenament funcional i hàbits saludables organitzada per Strength Legacy. Hi va intervenir la nadadora Emma Carrasco
El Club Tennis Lleida va ser l’escenari ahir de Legacy Experience, una innovadora jornada centrada en l’entrenament funcional i els hàbits de vida saludables que va comptar amb la presència de la nadadora olímpica lleidatana Emma Carrasco. L’esdeveniment, impulsat pel projecte Strength Legacy, va estar obert a tots els nivells de condició física i va buscar inspirar esportistes de totes les disciplines a millorar les seues rutines de preparació diàries.
“Volem ajudar les persones a millorar els seus hàbits per cuidar millor el cos i la ment amb una jornada d’aprenentatge en tots els nivells, no només l’entrenament, sinó també en l’alimentació i altres àmbits”, va explicar Víctor López, un dels sis integrants del projecte Strength Legacy. Aquesta original iniciativa va nàixer d’un grup d’amics lleidatans apassionats per l’esport que buscaven oferir “una cosa diferent al que sempre es planteja com a entrenament” des d’una perspectiva més holística, és a dir, una concepció basada en la integració total.
La jornada va incloure diverses activitats formatives i pràctiques per als assistents. El programa es va estructurar en sessions d’entrenament de força i resistència, complementades amb un dinar saludable preparat per la xef Chaima. A més, els participants van poder assistir a tallers especialitzats en recuperació i prevenció de lesions impartits per Vibra Fisioterapia. Un dels moments destacats va ser la xarrada sobre hàbits i mentalitat positiva oferta per Emma Carrasco amb l’equip d’Irradiandotupotencial.
Els assistents també van rebre un pla d’entrenament integral personalitzat i van participar en sortejos. L’esdeveniment va comptar amb la presència de diversos influencers de la demarcació de Lleida. “La nostra idea amb la jornada al CT Lleida és crear impacte i que molta més gent pugui conèixer la nostra manera de treballar i entendre l’esport”, va assenyalar López. El projecte Strength Legacy es desenvolupa principalment a través de contingut a les xarxes socials.