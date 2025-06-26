El Barça tornarà al Camp Nou el 10 d’agost per al Gamper
Laporta diu que “no entenc que l’Athletic Club parli del Barça a LaLiga”
El FC Barcelona va anunciar ahir que el primer equip masculí tornarà a l’Spotify Camp Nou el proper 10 d’agost per disputar el Trofeu Joan Gamper, posant fi a una espera de dos anys amb motiu de les obres del nou estadi blaugrana, que seguirà en procés de transformació durant els propers mesos.
Després de dos temporades a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, a la muntanya de Montjuïc, l’equip blaugrana tornarà al seu estadi per disputar el Gamper, del qual pròximament es coneixeran més detalls i el rival, que tot apunta que serà el Como italià. Tanmateix, la reforma encara no està completa, així que seguiran les obres i el retorn parcial al nou Spotify Camp Nou en competició oficial no s’espera fins ben entrat el mes de setembre, segons va avançar Joan Laporta davant del senat blaugrana i amb un aforament d’unes 60.000 persones.
Entre les parts encara pendents per enllestir es troben la construcció de la nova tercera grada, el doble anell VIP, la instal·lació de la coberta, així com l’adequació final d’alguns espais interiors i la urbanització exterior de l’entorn de l’estadi.
D’altra banda, el president blaugrana, Joan Laporta, va assegurar ahir que no entén els motius pels quals els dirigents de l’Athletic Club, equip en el qual milita Nico Williams (principal objectiu blaugrana en aquest mercat i amb qui el Barça té un acord tancat), pretenen fiscalitzar la situació econòmica blaugrana.
En declaracions als mitjans de comunicació abans d’un acte del 125 aniversari de l’entitat en el Palau de la Música Catalana, el màxim dirigent del club blaugrana es va referir a una informació avançada per la Cadena SER que apunta que l’Athletic té intenció de supervisar totes les operacions econòmiques del Barça per impedir el fitxatge de Williams. “No entenc les reaccions que estan tenint. Amb tot el respecte ho dic, que cadascú s’ocupi dels seus afers. No entenc que l’Athletic de Bilbao parli del Barça a LaLiga, però ells sabran el que fan”, va reflexionar Laporta. “S’han fet tots els passos per poder fitxar amb normalitat i entenc que podem fer-ho”, va concloure.