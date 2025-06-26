Bernat Oliver i Franc Selva, primers fitxatges del Tàrrega
La UE Tàrrega ha tancat els seus dos primers fitxatges per a la pròxima temporada. El davanter Bernat Oliver, de 20 anys i fill de l’exporter blaugrana Xavier Oliver, torna al club després del seu pas pel Nàstic de Manresa i el juvenil de l’Atlètic Segre. També torna a casa el centrecampista Franc Selva, de 26 anys, després de marcar 24 gols amb el Verdú. Tots dos reforcen un projecte liderat per Edgar Molina, basat en joventut i talent local.