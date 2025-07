L'Hiopos Lleida, interessat en el pivots Ibou Badji i Atoumane Diagne

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L'Hiopos Lleida tempteja el mercat per fer les primeres incorporacions i ha fixat l’interès en els pivots Ibou Badji i Atoumane Diagne, tots dos senegalesos i formats al Barça, per la qual cosa ocupen plaça de jugador de formació. El club lleidatà sap que els dos tenen molts pretendents i esperen una resposta en els propers dies.

Badji, de 22 anys, ja va passar pel Força Lleida en la temporada 2021-22, com un dels primers cedits pel conjunt blaugrana i va fer una mitjana de 8,4 punts i 4,2 rebots en 31 partits a la LEB Or. Després va posar rumb als Estats Units, on va arribar a debutar a l’NBA amb els Portland Trail Blazers. El tram final d’aquesta campanya va tornar al bàsquet espanyol, amb un pas testimonial pel Tenerife.

Per la seua part, Diagne, de 28 anys, ha deixat el Leyma Corunya després de quatre temporades, aquesta última a l’ACB, amb 6,3 punts i 3,5 rebots de mitjana en 13 minuts.