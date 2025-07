El Lleida redueix mig milió el deute amb Hisenda

L’Agència Tributària va publicar ahir la seua llista anual de morosos, en la qual continua figurant el Lleida Ponent Club de Futbol –nom jurídic del Lleida CF–, malgrat que amb un deute mig milió d’euros menor que el que figurava l’any passat. El club lleidatà devia, a 31 de desembre del 2024 (la data de referència per a la llista publicada ahir), 1.274.563 euros a Hisenda, mentre que la xifra de 31 de desembre del 2023 era d’1.737.552. Segons fonts de l’entitat, el motiu de la rebaixa en el deute és principalment els embargaments de l’Agència Tributària al club principalment en els ajuts federatius i alguns patrocinis, que directament han servit per reduir el que el club deu a l’ens públic sense que arribés a les seues arques.

Paral·lelament, l’entitat continua treballant a contrarellotge per tancar durant el cap de setmana un acord amb un grup inversor que vol entrar a dirigir-lo i fer els pagaments necessaris per mantenir la categoria. El termini per determinar la continuïtat del club acaba dilluns, encara que no seria necessari pagar els diners que es deuen a la plantilla aquell mateix dia, perquè la normativa dona uns dies més de marge una vegada es confirmi, arribat el cas, la continuïtat del Lleida.

Sortejats els grups

Si el club segueix endavant, ja sap quins seran els seus rivals al grup 3 de Segona RFEF, al qual va tornar a quedar enquadrat després de la votació telemàtica que van portar a terme ahir els clubs de la categoria. L’esmentat grup tornarà a estar format per catalans (Lleida, Reus, Barça B, Terrassa, Espanyol B, Sant Andreu, Olot i Girona B), balears (Andratx, Eivissa, Porreres, Poblera i Atlètic Balears) i valencians (Castelló B, Torrent, València Mestalla i Alcoià), encara que Elx Il·licità, Intercity i Oriola jugaran al grup 5. Per completar el grup 3 se suma el Barbastre aragonès, una cosa que l’entitat lleidatana considera una bona notícia perquè seria el desplaçament més proper del curs. La preferència del Lleida era jugar amb els equips del nord, però aquesta no va ser l’opció majoritària.