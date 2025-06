Trail exemplar

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El català Albert Ballús (GEM), superior malgrat un minut de penalització (2h50:10), i la madrilenya resident a Alacant Dalia Alonso (Salomon), que ha destrossat el rècord de la carrera per gairebé quatre minuts amb un registre de 3h08:52, van ser els vencedors de la Garmin Epic Trail Sky 24 K que es va disputar ahir a l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La calor, molt intensa, va ser la protagonista. El podi masculí el van completar el català Pau Moreno (Flying Burrito), que va entrar a meta a més de 5 minuts (2h55:05), i l’aragonès Esteban Herrero (Joma).

En dones, Alonso, subcampiona del món júnior, es va mostrar molt superior i va confirmar que passa un gran moment una vegada superat l’atropellament de cotxe que va patir a Sant Vicenç del Raspeig el mes d’octubre passat. Segona va quedar la basca Irati Azkargorta (Domusa Teknik Lana) i tercera, la catalana Rosa Maria Nieto (UECANoia).

Ballús, que va dominar pràcticament des de l’inici, va valorar després de travessar la meta que “la forta calor ens ha obligat tots a abaixar bastant el ritme a la segona part de la prova per no fondre’ns, però malgrat tot he gaudit molt d’aquesta victòria”. Per la seua part, Dalia Alonso va reconèixer que “he patit moltíssim i he hagut de bregar amb les rampes per culpa de la calor, però al final tot ha sortit bé, he pogut controlar la diferència amb els meus rivals”.

Ahir també es va celebrar la carrera Speed del Garmin Epic Trail, de 12 km i 500 m de desnivell positiu, la prova més ràpida del festival. Els podis van ser per a Pablo Bautista (Joma), 0:52:15, Mario Mirabel (Joma), 0:54:19, i Pol Mena (Dynafit), 0:56:43. Val a recordar que dissabte la victòria a la distància Marathon va correspondre a Raúl Ortiz (Joma) i María Fuentes (Egari-Kailas).

L’itinerari de la Garmin Epic Trail de Boí és circular i transcorre per l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on més de 200 llacs, cims de més de tres mil metres i una gran biodiversitat converteixen la carrera en una experiència inoblidable. El fort desnivell fins al quilòmetre 12 fa d’aquest recorregut un autèntic desafiament per a amants de la muntanya i la naturalesa. La carrera passa per l’estació d’esquí de Boí Taüll i té sortida i arribada a la població de Barruera.

Més de 2.000 participants

El Garmin Mountain Festival ha reunit, en l’onzena edició, més de 2.000 participants en les diferents carreres. A més, centenars de persones es van afegir a les diverses activitats esportives i de naturalesa programades: conferències, cine de muntanya, ioga, marxa nòrdica, orientació i moltes més propostes.

La prova ofereix places per a campionats del món, així com premis en metàl·lic per als primers classificats absoluts masculins i femenins. A més, tots els participants que acaben la prova van rebre un obsequi commemoratiu, podent gaudir d’avituallaments, servei mèdic i totes les comoditats del festival.

L’esdeveniment compta amb Garmin com a patrocinador principal, a més de Joma, Adria i Powerbar com a oficials i la cadena 3Cat com a col·laboradora. També rep el suport de Wikiloc, l’ajuntament de la Vall de Boí, l’Outdoor Park Vall de Boí, el consell comarcal de l’Alta Ribagorça, la Diputació, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Generalitat, l’estació de Boí Taüll i Boí Taüll Resort.

El Garmin Mountain Festival s’integra en el calendari oficial de les XTerra Trail Run World Series, que el 2025 tornarà a recórrer els cinc continents. XTerra és una marca global nascuda a Hawaii l’any 1996, reconeguda per les seues competicions de triatló tot terreny i carreres de trail running en entorns naturals de gran bellesa i exigència.

El circuit XTerra Trail Run World Series reuneix anualment milers de corredors a tot el món, amb proves que combinen esport, sostenibilitat, comunitat i aventura.

Ara, Andorra i Montserrat

Ara, el circuit ja mira cap a les seues dos pròximes parades a Andorra i Espanya: la Skyrace Comapedrosa a la Massana el 26 i el 27 de juliol i la Cursa de l’Alba, a Montserrat (Barcelona), el 8 de novembre.