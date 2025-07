Oriol Paulí seguirà a l’Hiopos Lleida

L’Hiopos Lleida continua fent passos endavant en la confecció de la plantilla per al seu segon projecte a la Lliga ACB. Després del cop que ha suposat la marxa un pèl inesperada de Rafa Villar, que dilluns va comunicar al club que feia ús de la clàusula de sortida per fitxar pel Baskonia per les tres pròximes temporades, l’entitat que presideix Albert Aliaga té ja pràcticament tancada la continuïtat d’Oriol Paulí. Malgrat les ofertes que tenia sobre la taula, l’aler gironí continuarà vestint de bordeus després d’acceptar l’ampliació de contracte que se li va proposar per un any més, fins al juny del 2027, amb una substancial millora de la seua fitxa. L’acord, que està pendent de petits serrells, podria fer-se oficial al llarg d’aquesta setmana o a començaments de la següent, sense esperar al 15 de juliol, que és la data límit que té el jugador per decidir si compleix el seu contracte o paga la clàusula de sortida.

L’Hiopos Lleida pretén tancar com més aviat millor les quatre places de quota per definir la resta de components de la plantilla. Ara mateix només té una plaça de seleccionable assegurada, la de l’aler donostiarra Mikel Sanz, al qual ben aviat es podrien unir Paulí i el pivot senegalès Atoumane Diagne, exjugador del Corunya amb qui el club té un preacord, com va avançar ahir SEGRE.

La quarta quota hauria de ser Pierre Oriola. Club i jugador porten negociant des de finals de maig i l’acord sembla proper, tot i que encara no està tancat. Les diferències econòmiques són mínimes i tot sembla indicar que el pivot de Tàrrega renovarà per les dos pròximes temporades.

De moment Gerard Encuentra només compta amb tres peces segures, la ja esmentada de Mikel Sanz i les dels nord-americans James Batemon i Corey Walden, als quals el club ja ha anunciat la seua renovació per una temporada.

D’altra banda, l’Hiopos Lleida ja ha comunicat a l’ACB que prendrà part a l’acabada de crear Lliga U que començarà el proper mes d’octubre amb jugadors sub-22 (nascuts el 2004 o posterior). L’entitat ja està buscant reforços, així com l’entrenador, que podria ser Borja Comenge, actualment dirigint el sènior B. El club té intenció de mantenir la vinculació amb el CB Mollerussa.