El trail pren la Val d’Aran

Sortida d’una de les proves de la passada edició de l’HOKA Val d’Aran by UTMB. - HOKA VAL D’ARAN BY UTMB

Després de la disputa aquest cap de setmana passat de la Garmin Epic Trail a la Vall de Boí, Aran agafa el relleu des d’avui i fins diumenge amb la celebració de la cinquena edició de l’HOKA Val d’Aran by UTMB, una carrera de muntanya més que consolidada i que tornarà a congregar 6.000 atletes durant els cinc dies de competició, mantenint-se un any més com la prova de trail running més multitudinària d’Espanya i una de les més freqüentades d’Europa.

El certamen, que continuarà sent la final europea per accedir a les UTMB World Series Majors que es disputaran a la localitat francesa de Chamonix, ha tornat a esgotar els dorsals en les seues proves més emblemàtiques amb un augment significatiu de la participació estrangera, que arriba ja al 60 per cent, un 5% més que l’any passat. En aquest sentit, hi estaran representades 83 nacionalitats, amb Espanya com la que més aporta, amb gairebé 3.000 corredors (2.917), seguida de França, que ja supera els 2.000, i Portugal, amb més de 300, mentre que en el quart lloc es manté la Xina, amb més de 200 inscrits.

“Som la prova de trail més important d’Espanya i una de les millors del Pirineu, la qual cosa fa que augmenti la pressió sobre l’organització, perquè quan venen tants corredors de fora has de donar el màxim perquè l’experiència sigui molt bona des que arriben a la Val d’Aran i fins que se’n va”, va assenyalar ahir Xavier Pocino, director de la cursa.

La principal novetat d’aquest any és la creació d’una nova distància, la 10K, més popular i oberta a tots els públics. Serà la que obrirà avui la competició, a partir de les 19.00 hores, amb sortida i arribada a Vielha, i un recorregut de 8 quilòmetres, amb 600 metres de desnivell positiu.

Després d’aquest aperitiu, demà ja arrancarà la primera de les grans distàncies, el PDA (Peades d’Aigua), de 55 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell, que seguiran divendres la CDH (Camins d’Hèr), de 110 km i 6.400 metres, i la VDA (Torn dera Val d’Aran), de 163 km i 10.000 m.