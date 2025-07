Alcaraz passa a tercera ronda i Zverev diu que se sent “sol a la vida”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va avançar ahir a tercera ronda a Wimbledon al superar amb més problemes dels esperats (6-1, 6-4, 6-4) l’anglès Oliver Tarvet, número 733 del món, activant el mode campió i guanyador (20 victòries seguides) a Londres. El murcià no va cedir cap set aquesta vegada però va tenir més problemes del que va reflectir el resultat. Després de patir dilluns durant més de quatre hores en el debut contra l’italià Fabio Fognini, Alcaraz tampoc no va treure la seua millor versió en segona ronda però sí prou qualitat en els moments clau per avançar. El vigent doble campió a l’herba londinenca no va trobar un servei precís, però va tenir taules i galons per tirar endavant més d’un embolic. Allarga la millor ratxa de la seua carrera després dels títols de Roma, Roland Garros i Queen’s.

Cristina Bucsa va passar a tercera ronda a l’imposar-se amb comoditat en segona ronda a la croata Donna Vekic en dos sets (6-1, 6-3) en una hora i 11 minuts de joc. La càntabra accedeix per primer cop en la seua carrera a la tercera ronda del Grand Slam britànic després de guanyar amb autoritat la cap de sèrie número 22 del torneig.

Per la seua part, l’alemany Alexander Zverev va encendre les alarmes sobre la salut mental en l’esport d’elit, ja que després de perdre en primera ronda va confessar que “en general em sento sol a la vida i això no és bonic”.