Espanya s’enfronta avui a Portugal amb Aitana recuperada

La selecció espanyola femenina de futbol arrancarà avui a Berna (21.00/La 1) el camí cap a l’Eurocopa de Suïssa davant Portugal, rival al qual ja va guanyar fa dos mesos per partida doble i davant el qual espera sumar la primera victòria dins del Grup B d’un torneig en què parteixen entre les favorites, encara que qui defensa el títol és Anglaterra.

La defensa Irene Paredes serà baixa en aquest debut per una sanció que arrossega des de la fase de classificació, mentre que la centrecampista Aitana Bonmatí continua tenint “una evolució positiva” al superar una meningitis vírica, segons va explicar la seleccionadora Montse Tomé.

Sobre l’estat físic de Bonmatí va dir que té “moltes ganes” i que “cal anar frenant-la”. A més, va afegir que “dimarts va fer una part de l’entrenament amb el readaptador, va estar quinze minuts treballant al camp. Ha fet alguna tasca amb l’equip i l’evolució que em transmeten els serveis mèdics és positiva”, va afirmar en la roda de premsa en la qual també va apuntar que Cata Coll, amb amigdalitis, “està bé”. La seleccionadora va dir que no fa cas a “totes les etiquetes” que els estan posant respecte a la seua condició de favorites a l’Eurocopa de Suïssa encara que és conscient que “és superimportant començar fort i bé”.

“Totes les etiquetes que se’ns estan posant des de fora és una cosa que dins no comentem, però hem també de pensar que és cert que Espanya té una gran capacitat i que tenim una alta exigència i és una il·lusió molt gran per aquest campionat, però si tirem una mica la vista enrere, l’última campiona d’Europa és Anglaterra, abans Països Baixos, Alemanya crec que té vuit títols; Noruega, dos; Suècia, un. Som un equip que treballem amb molta humilitat i la nostra obligació és donar el cent per cent”, va advertir.

El torneig va començar ahir amb la disputa dels dos partits del Grup A, en els quals Finlàndia va derrotar 0-1 Islàndia en el partit inaugural i Noruega va superar l’amfitriona, Suïssa, per 1-2. Noruegues i finlandeses lideren el grup amb 3 punts, mentre que sense puntual queden Suïssa i Islàndia.

L’altre partit del Grup B que es disputa avui és el que enfronta Bèlgica i Itàlia, que es juga a les 18.00 hores.