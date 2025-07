El lleidatà Joel Donés, a l’staff tècnic del Watford

El lleidatà Joel Donés, que ha treballat com a preparador físic en clubs d’elit de Mèxic, l’Índia i Hong Kong, s’ha incorporat aquesta temporada a l’staff tècnic del Watford FC, un equip de l’English Football League Championship, la Segona divisió anglesa, on va descendir fa dos temporades des de la Premier League. Donés, de 35 anys, exercirà de responsable de l’àrea de rendiment i desenvolupament individual dels jugadors, a l’equip del qual aquesta temporada s’ha fet càrrec l’entrenador uruguaià Paulo Pezzolano.

“Estic molt content, és un projecte potent que em pot aportar un gran creixement professional”, explica el lleidatà. Llicenciat en INEFC a Lleida i després d’iniciar-se en clubs lleidatans, el 2017 va emprendre la seua primera aventura internacional, com a preparador físic al KC Souththern, de la Premier League de Hong Kong, on va estar dos temporades.

Amb Molo i Albadalejo va estar a la Lliga espanyola, al Lleida, Águilas i Europa, abans d’emprendre un nou projecte internacional a la Goa FC de l’Índia.

Les dos últimes temporades ha estat a la Segona divisió mexicana, al Cancún FC, on va aconseguir dos títols, el Torneig Apertura i el de Campió de Campions de la Lliga Expansió, que és com es coneix la Segona divisió mexicana.

“És una gran oportunitat a nivell professional, perquè el Watford és un club històric que té per objectiu tornar a pujar a la Premier i per treballar disposo de les millors condicions”, afegeix el tècnic lleidatà. “Valoro molt estar a Europa i en un futbol del nivell que hi ha al Regne Unit”, assenyala.

“A més, fa nou anys que estic fora de casa i en destinacions molt llunyanes, per la qual cosa ara, a més, estic molt a prop de casa. Hi ha molt bones combinacions per volar des de Reus a Londres i això em facilita els desplaçaments a mi i a la meua família”, explica.

A Hong Kong Donés va coincidir al KC Southern amb l’entrenador de porters Borja Álvarez, que ara forma part de l’staff tècnic del PSG que entrena Luis Enrique. I al costat d’Edu Gasol i Òscar Canadell gestiona el centre d’entrenament especialitzat Entrenna.