Marta Charle, primer fitxatge per al renovat AEM

L’AEM va anunciar ahir el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada 2025-2026. Es tracta de Marta Charle Romero, futbolista soriana nascuda a Villálvaro el 27 de febrer del 2000, que arriba procedent del Getafe, on ha militat durant l’última temporada. La jugadora destaca per la seua vocació ofensiva i la seua perillositat als voltants de l’àrea rival.

Charle és una futbolista destra, que sol partir des de banda esquerra, encara que la seua principal virtut és la capacitat golejadora i l’ampli registre a l’hora de definir. Al llarg de la seua carrera, ha demostrat ser una prolífica golejadora en totes les categories en les quals ha competit. Entre les seues característiques tècniques sobresurt l’habilitat per realitzar diagonals cap a l’interior i l’oportunisme per aparèixer a l’àrea quan la pilota arriba des del costat contrari. Com a curiositat, al Getafe portava el dorsal 10, el de les jugones.

La nova incorporació de l’AEM compta amb una sòlida trajectòria en el futbol femení espanyol. Abans del seu pas pel Getafe (2024-2025), Marta Charle va formar part del Deportivo Abanca durant dos temporades (2022-2024). Prèviament, va desenvolupar gran part de la seua carrera al CD Parquesol (2017-2022), després d’haver-se format al Burgos CF (2015-2017).

En el seu palmarès destaca especialment l’ascens a Lliga F aconseguit amb el Deportivo Abanca la temporada 2023-2024, a banda de l’ascens a Repte Iberdrola (actual Primera Federació) aconseguit amb el CD Parquesol la campanya 2018-2019. Aquests èxits avalen la seua experiència en categories d’elit del futbol femení espanyol.

L’equip aemista té previst fer entre nou i onze fitxatges. Quant a renovacions, el conjunt lleidatà ja ha aconseguit la continuïtat de la centrecampista asturiana Noe Fernández i de les davanteres Laura Fernández i Evelyn Acosta. D’altra banda, han causat baixa la portera Laura Martí, que ha fitxat per l’Eibar de Lliga F, Abril Rodrigo, Meri Martorell, Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera i Marilén Delgado.