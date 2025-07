El Lleida, a l’espera de saber si el jutge paralitza el descens

El Lleida CF segueix a l’espera que es resolgui per part del jutge la suspensió de la decisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que va acordar el seu descens administratiu i la venda de la seua plaça per 288.920 euros. Val a recordar que el club lleidatà, mitjançant un comunicat, va anunciar que l’1 de juliol havia iniciat un preconcurs de creditors. A més, va demanar al Jutjat Mercantil de Lleida que acordi la suspensió de l’execució d’aquesta resolució federativa a fi que es deixi sense efecte el descens administratiu mentre es tramiti aquest procediment judicial. Tenint en compte que el cap de setmana és període inhàbil a efectes d’actuacions judicials, el Lleida CF espera tenir una resposta del jutjat en els propers dies.

En aquest sentit, s’ha de recordar que, segons les condicions que va posar l’RFEF, qualsevol club dels que tenen prioritat interessat en la plaça del Lleida ho haurà de comunicar mitjançant un correu electrònic abans d’aquest dilluns a les 23.59 de la nit i efectuar el pagament íntegre de la quantitat total del preu de la plaça a un compte corrent federatiu fins dimarts a la mateixa hora.

Durant el preconcurs, que té una durada màxima de quatre mesos, se suspenen les execucions i embargaments sobre els béns de l’entitat, la qual cosa li dona un respir financer per buscar solucions.

D’altra banda, el magistrat del Jutjat Mercantil número 6 de Lleida, Eduardo Enrech, que ja es va ocupar del concurs de la UE Lleida, va dir ahir respecte al Lleida CF que “encara no ha entrat” amb referència a la situació concursal i “ja veurem com funciona a nivell concursal”, durant la desena edició de la Jornada Concursal de Lleida.

El Sant Andreu, solidari

Entre les nombroses mostres que ha rebut el club blau per part d’altres entitats, cal destacar la del Sant Andreu, que ha cancel·lat el partit amistós amb l’Atlètic Lleida, que estava programat per al proper 16 d’agost al Municipal Ramon Farrús, a causa de la pressió a través de les xarxes socials de l’afició quadribarrada, que sol·licitava l’anul·lació del partit com a mostra de solidaritat amb el Lleida CF.