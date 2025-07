La lluita per les medalles comença aquesta tarda al Barris Nord

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Després de dos jornades d’exercicis preliminars, classificatoris per a les finals, que continuaran avui al matí per a la categoria d’equips, aquesta tarda començarà la lluita per les medalles en l’IBTF European Freestyle And Rhythmic Twirl 2025, que se celebra fins demà a la tarda al Barris Nord. Totes les medalles s’entregaran a la cerimònia d’aquest diumenge a les 16.30 hores. Així mateix, la clausura està prevista a les 18.00 hores.