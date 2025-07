La lateral María Amaya, segon fitxatge de l’AEM

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de la defensa andalusa María Amaya Piñero com a nou reforç per a la temporada 2025-2026. La futbolista, nascuda a Màlaga el 5 d’octubre del 2004, procedeix de l’Elx CF i es converteix així en el segon fitxatge del conjunt lleidatà després de l’arribada de la davantera soriana Marta Charle.

Així, Amaya, que complirà 21 anys a l’octubre, és una especialista de banda amb gran sortida de pilota. La jove defensora va completar la seua formació al Màlaga CF i posteriorment va passar pel Màlaga City i el Tenerife Egatesa, abans de recalar en el conjunt il·licità, on va destacar la passada temporada per la seua joventut i projecció. La nova jugadora aemista va participar en 30 partits el passat curs, tots com a titular, acumulant un total de 2.673 minuts de joc. A més a més, malgrat ser una lateral, va anotar 10 gols, tots en jugada.

María Amaya es va acomiadar de l’Elx manifestant: “Tanco una etapa carregada d’emocions. Ha estat una temporada per tornar a il·lusionar-me d’aquest gran esport, tornar a recuperar aquesta confiança en mi mateixa i demostrar allò que soc capaç de fer.”

L’equip lleidatà, que estrena tècnic en la figura de Joan Bacardit que relleva Rubén López, té previst realitzar entre nou i onze incorporacions per a la campanya vinent. Fins al moment, a més dels fitxatges de María Amaya i Marta Charle, l’AEM ja ha assegurat la continuïtat de quatre jugadores clau per al projecte: la defensa andalusa María del Mar Villarreal Loba, la centrecampista asturiana Noe Fernández, i les davanteres Laura Fernández i Evelyn Acosta.

Sortides

Al capítol de baixes, el club ha confirmat la marxa de dotze futbolistes. Entre les sortides més destacades figura la portera Laura Martí, que ha firmat per l’Eibar de Lliga F. També han abandonat la disciplina aemista Abril Rodrigo, Meri Martorell, Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera i Marilén Delgado, completant una important renovació de la plantilla de cara als reptes de la temporada que ve.