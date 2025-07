Philipsen, primer líder

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

En una jornada de nervis, caigudes i vanos, el primer mallot groc de la 112 edició del Tour de França es va posar a les espatlles del belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) després d’imposar-se en una jornada inaugural caòtica en què alguns noms il·lustres, com Evenepoel, Almeida, Roglic i Carlos Rodríguez es van deixar en un tall 39 segons.

Philipsen (Mol, 27 anys) va aprofitar el gran treball del seu equip per evitar el desastre dels vanos i, llançat per Mathieu Van der Poel, tot un luxe, va aixecar els braços celebrant la seua victòria en el Tour número 10, invertint un temps de 3 h. 53.11 en els 184,9 quilòmetres que van unir la sortida i la meta de Lilla.

El belga va triomfar en el primer duel entre els velocistes, superant l’eritreu Biniam Gyrmay (Intermarché) i el noruec Søren Wærenskjold (Uno X). Dins d’aquest primer grup, els grans favorits, l’eslovè Tadej Pogacar i el danès Jonas Vingegaard, així com Enric Mas.

Tanmateix, els vanos provocats a 20 km de meta van atrapar diversos noms il·lustres, que van perdre a meta 39 segons, una destrossa inesperada en aquesta estrena del Tour. Allà hi havia, entre d’altres, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Almeida, Carlos Rodríguez i Florian Lipowitz.

L’etapa inaugural va servir perquè un esprínter s’enfundés el mallot groc, la qual cosa no ocorria des del 2020 amb el noruec Kristoff. Tres cotes de tercera no anaven a ser obstacle per arruïnar la festa dels velocistes.

Després de la cerimònia habitual, Marsellesa inclosa, el pilot es va obrir camí per la ciutat de Lilla, envaïda per aficionats des de primeres hores del matí.

Avui diumenge es disputarà la segona etapa, entre Lauwin-Planque i Boulogne-sur-Mer, de 209,1 km.