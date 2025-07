Remuntada i podi de Boya

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Mari Boya va tornar a quallar ahir una remuntada espectacular, passant de novè a tercer en la prova Esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya disputada al mític circuit de Silverstone. És el segon podi de la temporada en Fórmula 3 del pilot aranès i el segon de forma consecutiva, ja que diumenge passat al traçat austríac de Spielberg va pujar també al tercer calaix del podi, encara que llavors va ser en la prova principal de diumenge i al completar una altra remuntada i beneficiar-se de la desqualificació del seu company Nikola Tsolov.

El pilot de Campos Racing va saber imposar el ritme i va fer gala també de la seua excel·lent gestió dels pneumàtics per tornar a pujar al podi, un resultat que li permet ascendir fins a la cinquena posició de la general del Campionat de FIA Fórmula 3.

Mari va començar el cap de setmana amb una bona notícia: quarta posició a la classificació, la qual cosa significava sortir ahir des de la novena posició i avui, a la cursa principal, quart. Però l’aranès, des d’aquesta novena posició de sortida, va arrancar com un coet i al final de la primera volta ja estava situat al setè lloc.A partir de llavors, Boya va mostrar un ritme excel·lent i va poder passar Noel León a la setena volta i Christian Ho a la volta catorzena.

Però, no content amb això, a falta de dos girs per al final, Mari va emular Lewis Hamilton i va passar amb una bonica maniobra Théophile Naël i Laurens van Hoepen per situar-se al tercer lloc del podi, a menys de cinc segons del guanyador, el seu company Tasanapol Inthraphuvasak, que sortia des de la pole al classificar-se dotzè divendres.

“Estic molt content amb aquest podi. Divendres vam poder classificar-nos més amunt i avui –ahir–, malgrat sortir novens, hem tornat a tenir un gran ritme de cursa i ens ho hem passat molt bé a Silverstone, on sempre em diverteixo molt. A més, un resultat espectacular per a l’escuderia Campos Racing, gràcies també a la victòria de Tasanapol. Demà, més”, va declarar ahir el pilot aranès, que avui buscarà un altre podi.