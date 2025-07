Tres medalles per a Espanya a l’Europeu de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola es va penjar ahir tres medalles en la penúltima jornada de l’IBTF European Freestyle And Rhythmic Twirl 2025, que conclourà avui al Barris Nord de Lleida, la màxima competició continental de twirling, en el qual estan competint, des de dijous passat, 450 esportistes de 14 països. Una de les medalles va ser la de l’equip que va participar en Grup Artístic, en el qual hi ha la lleidatana Martina Parra, del Club Twirling Lleida. L’equip es va penjar la medalla de plata, després d’haver segellat la seua classificació per a la final en les preliminars del dia anterior.

Les altres dos medalles que va aconseguir la selecció espanyola, en una jornada brillant per als seus esportistes, van ser un or i una altra plata. En Youth Women Rhythmic Twirl Andrea Millán va pujar a dalt de tot del podi per penjar-se la medalla d’or, mentre que en Junior Women Rhythmic Twirl Martina Lupiáñez va aconseguir la medalla de plata.

La competició finalitzarà avui amb la disputa de les últimes finals i Espanya, amb diversos finalistes en individual i grups, opta a ampliar les medalles. La competició en aquesta última jornada començarà a les 9 del matí i l’última de les finals està prevista a les 14.55. La cerimònia de lliurament de medalles serà a les 16.30 i la de clausura, a les 18.00.