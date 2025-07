Espanya busca avui amb el Bèlgica la seua segona victòria a l’Eurocopa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Espanya afronta avui (18.00/La 1) el segon partit a l’Eurocopa Femenina de Suïssa amb el Bèlgica, rival davant del qual espera ratllar el mateix nivell que en l’estrena davant de Portugal, per acariciar o fins i tot segellar ja els quarts de final del torneig continental.

La campiona del món va irrompre devastadora a Suïssa. Basada en una gran primera part, va golejar (5-0) i va desarborar Portugal per sumar els seus tres primers punts, i ara provarà d’aconseguir una segona victòria que la posaria ja entre les vuit millors d’aquesta EURO tret que al segon partit del Grup B les portugueses guanyin Itàlia, últim oponent de la Selecció divendres vinent.

La seleccionadora, Montse Tomé, va dir ahir que “just després de Portugal al camp ja els vam dir a les futbolistes que era el moment de disfrutar-ho, era moment de ser felices, de somriure i de valorar la victòria perquè no era gens fàcil. Les futbolistes s’entrenen molt bé, els enviem el missatge que només hem guanyat un partit, que hem de tenir els peus a terra, ser humils i continuar treballant”, va dir en la roda de premsa prèvia al duel d’avui a l’Arena Thun.

D’altra banda, Tomé no va donar pistes sobre la porteria, encara que va confessar que esperaven que la recuperació de Cata Coll “fos més ràpida”, ni tampoc amb la possible titularitat d’Aitana Bonmatí. “Ella té una capacitat mental brutal, està molt enfocada a l’Eurocopa i ha estat una llàstima que passés per això, dins de la por entre cometes quan vam saber què li passava”, va explicar.

D’altra banda, ahir es va jugar la segona jornada del Grup A, en què Noruega va guanyar 2-1 Finlàndia i és líder en solitari i Suïssa va superar per 2-0 Islàndia.