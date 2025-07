L’Hiopos oficialitza el fitxatge de Diagne per dos campanyes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir el primer fitxatge per a la temporada 2025-2026, el pivot Atoumane Diagne, el cinc físic que tant anhelava Gerard Encuentra. El senegalès, que ha firmat per dos temporades, ja tenia un preacord tancat, com va avançar SEGRE.

La incorporació del jugador de Dakar, de 26 anys i 2,15 metres d’altura, permetrà a l’entitat lleidatana cobrir una de les places de quota nacional, ja que tota la seua etapa formativa la va fer al planter del FC Barcelona, on hi va estar entre el 2013 i el 2019.

Amb ell, l’Hiopos ja compta amb tres places segures de quota amb Oriol Paulí i Mikel Sanz, mentre que la quarta obligatòria hauria de ser per a Pierre Oriola. Les negociacions amb el pivot de Tàrrega també estan molt avançades i les diferències econòmiques són mínimes, per la qual cosa tot apunta que l’acord de renovació es podria tancar ben aviat i anunciar-se durant aquesta mateixa setmana.

Atoumane Diagne arriba a Lleida després d’una etapa de quatre temporades a les files del Leyma Corunya, les tres primeres a la LEB Or i aquesta última a la Lliga ACB, en la qual ha tingut unes estadístiques de 6,3 punts, 3,5 rebots, 1 tap i 7,5 de valoració en els 13 minuts de mitjana que ha jugat durant els 34 partits de la fase regular.

“Pot donar bon rendiment”

Al seu torn, Joaquín Prado, director esportiu de l’Hiopos, va destacar que “és un jugador que ens donarà presència a la pintura, amb capacitat física i atlètica, rebot i intimidació, amb molt bona capacitat per continuar situacions de bloqueig directe i bon coneixement ja de la Lliga, amb molts anys al bàsquet espanyol, des de les categories inferiors al Barça fins a aquesta última trajectòria exitosa al Corunya, tant a LEB com a l’ACB. Creiem que està ja en condicions de donar-nos un bon rendiment i ser un jugador que continuï el seu creixement amb nosaltres”.