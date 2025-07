El lleidatà Pol Besolí fitxa per La Vendéenne francès

El lleidatà Pol Besolí, de 24 anys, jugarà la pròxima temporada a La Vendéenne La Roche-sud-Yon de la Primera divisió francesa, en la que serà la seua primera aventura a l’estranger. El jugador de la Seu d’Urgell posa fi així a una trajectòria de sis campanyes a l’Hoquei Club Alpicat, cinc de les quals a l’OK Lliga Plata i l’última en la màxima categoria de l’hoquei estatal.

Besolí, que tenia alguna oferta de la lliga italiana i també d’algun equip de l’OK Lliga Plata, es va decidir finalment pel conjunt francès pel seu projecte i, especialment, per viure una nova experiència en una altra lliga i un país nou, tenint en compte que la plantilla de l’Alpicat s’ha desfet per complet. “Tenia clar que no volia jugar a Plata a excepció que fos a l’Alpicat, sempre que es mantingués el bloc. Era una opció que hauria contemplat seriosament, però al desfer-se tot l’equip no em seduïa la idea de seguir”, va explicar l’urgellenc, que ha firmat per una temporada.

“Jugar a l’estranger era una opció que sempre he vist amb bons ulls i ara que he acabat la carrera (Inef) era el moment, perquè si no ho faig ara ja no ho faré mai, per això m’ho he plantejat seriosament”, va afegir Besolí, que va lamentar el descens sofert aquesta temporada, si bé no va amagar que el fet de no haver guanyat ni un sol partit fora de casa en tota la temporada “ha estat determinant. Si haguéssim sumat algun punt més fora de casa no hauríem baixat”, va reconèixer.

Besolí és un dels deu jugadors de la plantilla de l’Alpicat que han abandonat aquest estiu l’equip, que només manté Mats Zilken, que combinarà amb el càrrec de tècnic del femení.

Uns altres dos també jugaran a l’estranger, tots dos a Itàlia, el lleidatà David Ballestero, que ha fitxat pel Forte di Marmi, i el blaugrana Jan Munné, al Sarzana. Els també lleidatans Iago Vázquez i Xavi Bosch i el barceloní Marc Vázquez seguiran a l’OK Lliga enrolats a l’Alcoi, Pons Lleida i Cerdanyola, respectivament, mentre que Uri Llenas jugarà al Mataró i els germans Miquel i Joan Ramon Serret i Ricard Casals tornen al Mollerussa.