Ricky Rubio: “Una nit a l’hotel vaig pensar: no vull seguir amb la vida”

Ricky Rubio fa més d’un any que està apartat de la vida pública després d’un efímer pas pel Barça (2024). El jugador del Masnou va decidir obrir-se per complet al progamma de La Sexta Lo de Évole, on va explicar coses que no havia contat mai. No va deixar clar si ha decidit retirar-se, però va parlar sense embuts dels problemes de salut mental que ha travessat i que encara intenta superar. I el passatge en què parla de la renúncia al Mundial del 2023 és sens dubte el més impactant: «Una nit que era a l’hotel em vaig dir que “no vull seguir, ja no amb el bàsquet, sinó amb la vida”», va declarar. Durant l’entrevista, emesa diumenge, Rubio va dir que “m’agradaria jugar al bàsquet sense tota la resta i sense ser Ricky Rubio”, i va deixar molts dubtes respecte al seu futur: “Estic esprement el màxim per saber si puc”, va apuntar. Rubio, campió del món amb Espanya el 2019 i campió d’Europa el 2009 i el 2011, va disputar el seu últim partit com a jugador professional a les files del Barcelona el 2 de juny del 2024. Des d’aleshores va anunciar una aturada en la seua carrera, a l’espera de prendre una decisió definitiva sobre el seu futur. Rubio va parlar dels èxits i fracassos, inclòs el Mundial del 2019, en què va ser reconegut com el Millor Jugador del torneig: “No em sentia l’MVP. Vaig pensar, soc un farsant, no em mereixo això.” També va abordar el seu pas per l’NBA, que va qualificar “d’una experiència brutal, però igual la persona hauria estat més feliç a Badalona”, va apuntar. L’obsessió per millorar va arribar fins i tot a afectar-li la vida personal. “El meu somni sempre havia estat ser pare. Als 13 dies deixo la dona amb el meu fill nounat amb els seus pares, amb dos dies de vida, perquè he de jugar. Mirant cap enrere dic: quina salvatjada”, va afirmar.