Alcaraz destrossa Norrie i assoleix la seua tercera semifinal consecutiva

Carlos Alcaraz es va classificar ahir per a les semifinals del torneig de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, després de superar en el seu millor partit fins al moment a l’All England Tennis Club el britànic Cameron Norrie en tres sets, per 6-2, 6-3 i 6-3, en una hora i 41 minuts de partit. La millor versió del murcià va arribar a Wimbledon 2025. Guanyador de les dos últimes edicions, Alcaraz va firmar en els quarts de final la seua millor actuació en el torneig, superant per la via ràpida un impotent Cameron Norrie. El murcià, que ja suma 23 victòries consecutives i 19 en herba, va ser un vendaval amb una varietat en el seu joc que va fer gaudir el públic de la central, que es va ficar a la butxaca malgrat jugar davant la seua última carta local.

Alcaraz continua trencant rècords als seus 22 anys acabats de complir. És la tercera semifinal consecutiva a Wimbledon i la vuitena en un Grand Slam, per la qual cosa iguala Manolo Santana a la llista d’espanyols amb més participacions en semifinals d’un gran, només al darrere de les 38 de Rafael Nadal. El d’El Palmar és el segon espanyol de la història a assolir tres vegades les semifinals individuals masculines a Wimbledon, només superat pel balear, que en va aconseguir vuit.