El Barça suma 10.619 nous socis i torna a superar els 140.000

El FC Barcelona va anunciar ahir que ha registrat un total de 10.619 noves altes de socis i sòcies durant la temporada 2024-25, convertint-se en la xifra més alta des que Joan Laporta va iniciar el mandat com a president el 2021, i que permet al club blaugrana tornar a superar els 140.000 socis. Aquest augment ha arribat després de la gran temporada de l’equip dirigit per Hansi Flick, que ha aconseguit guanyar la Lliga, la Copa i la Supercopa. Aquests bons resultats han encoratjat els aficionats a fer-se socis, malgrat jugar encara a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, abans de tornar el curs vinent al Spotify Camp Nou.

Amb l’arribada d’aquests 10.619 socis, el Barça torna a superar els 140.000, després de descendir el curs passat als 133.000. La xifra exacta de socis es farà pública abans de la pròxima Assemblea General ordinària del club blaugrana. Respecte al canal d’inscripció, l’entitat ha informat que 7.232 altes s’han fet online, mentre que 3.387 s’han gestionat presencialment. En relació amb l’edat, 7.615 dels nous socis i sòcies són majors de 15 anys, 1.661 tenen entre 6 i 14 anys, i 1.343 són menors de 6 anys.

D’altra banda, el nou porter del FC Barcelona Joan Garcia va treballar ahir al gimnàs de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el seu primer dia de treball a les instal·lacions blaugrana al retallar el seu permís de vacances, ja que no està prevista la tornada de l’equip fins al diumenge 13 de juliol. És la primera vegada que el de Sallent trepitja la Ciutat Esportiva com a culer, malgrat jugar-hi com a porter de l’Espanyol B i de la selecció catalana, en tots dos casos en partits disputats a l’Estadi Johan Cruyff.