Triatló inclusiu a Tàrrega

El Parc Esportiu Tàrrega acollirà dissabte vinent 19 de juliol, a partir de dos quarts de vuit de la nit, la segona edició del Triatló Popular, organitzat pel Club Esportiu Alba. La iniciativa va nàixer l’any passat amb l’objectiu de fomentar l’esport de forma inclusiva i perquè tothom pogués participar-hi d’una manera més lúdica. En aquest sentit, la competició constarà de 200 metres nadant a la piscina coberta de Tàrrega, 10 quilòmetres amb bicicleta pels camins en direcció a Verdú i uns altres 2,5 quilòmetres aprofitant la pista d’atletisme de la ciutat, a la zona del Parc Esportiu.

Quan falta poc més d’una setmana per a l’esdeveniment, la xifra d’inscrits ja supera els seixanta i s’espera superar els vuitanta el dia de la competició. Les modalitats de participació poden ser de forma individual, per parelles o en equips de tres persones. Les inscripcions estan obertes i costen 23 euros per participant (amb descomptes si són per parelles o equips de tres atletes) i inclou una samarreta exclusiva, una bossa amb obsequis i un sopar popular a l’acabar la jornada.

Des del Club Esportiu Alba, Jordi Garriga va explicar que “l’any passat va ser un èxit i molta gent ha mostrat interès a participar-hi. És una forma diferent de fer esport, deixant la competitivitat al marge i fomentant la inclusió.” A més, també va animar “els que estiguin dubtant a apuntar-s’hi en la modalitat de tres persones, ja que es gaudeix més en comunitat i amb esperit de companyonia”, va assenyalar.