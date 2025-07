El Cadí tanca la plantilla amb la renovació de Raventós

La màgia de Laia Raventós continuarà dirigint el Cadí la Seu una temporada més, després que les dos parts hagin arribat a un acord per a la renovació del contracte, un moviment que dona per tancada definitivament la plantilla 2025-2026. La base de Santa Eulàlia de Riuprimer, de 28 anys, afrontarà d’aquesta forma la cinquena temporada a l’equip de l’Alt Urgell en dos etapes diferents.

Raventós ha estat la cirereta d’un equip que manté pràcticament tot el bloc nacional de la passada temporada, amb l’única absència de la capitana Júlia Soler, que va decidir canviar d’aires després de quatre temporades a la Seu. En canvi, també van renovar Yurena Díaz, Anna Palma i Ainhoa Gervasini, a més de Regina Aguilar i Marina Mata, que ja tenien contracte en vigor.

La barcelonina va recalar en el Cadí a la campanya 2020-2021 procedent de la NCAA, on va completar el seu periple universitari enrolada a la Universitat de Charlotte.

Ja llavors va compartir direcció de joc amb Yurena Díaz i aviat es va erigir en un dels referents de l’equip urgellenc, arribant a disputar la Copa de la Reina i el play-off pel títol de Lliga.

Després de tres temporades consecutives a la Seu, Raventós va decidir deixar el bàsquet i prendre un any sabàtic per viatjar, i no va reprendre l’activitat fins ja iniciada la passada Lliga. Al final va disputar un total de 25 partits, amb gairebé 21 minuts de mitjana en pista i amb unes mitjanes de 6,3 punts, 2,4 rebots, 1,8 assistències i 6,1 de valoració, unes xifres molt similars a les de la seua última campanya al Cadí.