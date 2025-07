La RFEF adjudica a l’Atlètic Lleida la plaça del Lleida a la Segona Federació

El jutge únic de Competiciones No Professionals de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Alonso, va comunicar ahir que serà l’Atlètic Lleida l’equip que ocupi la plaça vacant del Grup III de Segona Federació, després d’acordar la setmana passada el descens administratiu del Lleida CF a Tercera RFEF “per causes econòmiques”, després que no aconseguís pagar, en la data límit del 30 de juny, els deutes denunciats per la plantilla davant la Comissió Mixta AFE-RFEF i que rebutgés la pròrroga sol·licitada pel club blau.

Hi accedeix per “mèrits esportius”, segons el criteri imposat per la RFEF, a més de pagar el cànon que havia fixat l’ens federatiu de 288.920,94 euros. A l’haver quedat segon al seu grup de Tercera i ser de la mateixa territorial que el Lleida CF, el màxim organisme del futbol espanyol ha atorgat a l’Atlètic Lleida l’ascens a què també van optar altres clubs. Segons la circular de la RFEF, el Cornellà –que és el que tenia més prioritat– i la UE Rapitenca (Lliga Elit) no van formalitzar l’ingrés previst, mentre que Atlètic Lleida , Badalona, Hospitalet i Toledo –l’únic d’una altra Territorial– sí que van abonar els diners al compte bancari federatiu. Contra la resolució federativa existeix la possibilitat d’interposar recurs en el termini de 48 hores des de la notificació.

Ara, l’Atlètic Lleida té de termini per inscriure’s fins dimarts vinent dia 15 fins a les 14.00 hores, advertint la RFEF que si no complís els requisits d’inscripció, la cobertura de la vacant s’oferiria, per ordre de prioritat, al Badalona, l’Hospitalet i el Toledo.

El club lleidatà va emetre ahir un comunicat en el qual destaca que aquesta decisió suposa “un gran esforç i una aposta important a tots els nivells, però que es veu compensada per l’orgull de mantenir la categoria” a la província. Amb aquesta operació, diu que busca potenciar el seu projecte esportiu i social, “atansant-se a l’objectiu de contribuir que Lleida pugui tenir futbol professional al més alt nivell possible en un futur pròxim”.

El club afegeix que “no pretén apropiar-se de cap sentiment existent entre els aficionats, ni busca ser hereu d’històries recents ni del relat posterior a 2011”, després de la desaparició de la històrica UE Lleida. Des de l’entitat afirmen respectar l’afició del Lleida CF i valoren “qualsevol iniciativa popular que sorgeixi d’un sentiment legítim”.

L’Atlètic reconeix que és “un projecte diferent que ha comès errors i que en ocasions no ha comunicat adequadament les seues intencions, però que intenta avançar amb determinació i rigor, mantenint sempre un vessant integrador en el seu projecte esportiu i social per a la ciutat”.

Larrosa: “Hem de tornar a tenir un club referent”



L’alcalde de Lleida, Félix Larrosa, va expressar ahir el seu desig que “entre tots hem de fer el possible perquè Lleida torni a tenir un club que sigui referent”, malgrat la complicada situació per la que travessa. Durant una entrevista concedida a Ua1, Larrosa va manifestar que “fins que no es resolgui la resolució que està en marxa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, poc puc dir”, va assenyalar el primer edil, referint-se al recurs presentat per la Paeria després de la desestimació per part del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida de l’execució provisional de la sentència sobre el conveni d’ús del Camp d’Esports. “Hi ha un conveni que permet seguir al Lleida a l’estadi i això la jutge no ho ha entès”, va precisar Larrosa, afegint que demà divendres hi ha prevista una reunió amb el Lleida CF durant la qual també es resoldran altres qüestions relacionades amb l’accés a subvencions i altres aspectes administratius.

Larrosa va assegurar també que la seua responsabilitat és “vetllar pel manteniment del camp” i que la ciutadania comprèn aquesta postura. “Volem que el camp estigui en perfectes condicions. I si les noies de l’AEM volen venir a jugar al Camp d’Esports que ho puguin fer, si altres clubs volen venir que es pugui fer, o que es faci un acte cultural o de lleure”, va concloure.

El Lleida es planteja demanar la cautelaríssima i parar el descens

El Lleida CF va reaccionar ahir a la notícia que la seua plaça havia estat adjudicada a l’Atlètic Lleida assenyalant que es planteja demanar la cautelaríssima al jutge perquè deixi en suspens la decisió de la RFEF de descendir-lo.

Valorarà fer-ho, segons fonts del club, quan rebin la resolució del Jutjat Mercantil que, val a recordar, es va declarar “incompetent” per adoptar una decisió sobre el descens al tractar-se, entén, d’una competició privada sobre la qual no pot intervenir.

Les xarxes socials van ser ahir un clam, en general, contra l’adjudicació de la plaça a l’Atlètic Lleida que alguns van ratllar de “monstruositat”.