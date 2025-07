L’Atlètic Lleida ha comunicat a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que es presenta a la subhasta de la plaça que queda vacant a Segona RFEF, pel descens administratiu del Lleida CF , segons ha pogut saber aquest diari. Ahir a les dotze de la nit acabava el termini perquè es presentessin candidats i avui l’organisme federatiu té previst comunicar qui ocupa la plaça.

L’Atlètic Lleida, que va declinar ahir fer manifestacions, remetent-se a un pròxim comunicat oficial, ja té preparats els 288.920,94 € amb què la Federació va valorar la plaça.

La RFEF va comunicar dimecres passat, dia 2, mitjançant una Circular, el descens administratiu del Lleida CF a Tercera RFEF “per causes econòmiques”, després que no pagués, en la data límit del 30 de juny, els deutes denunciats per la plantilla davant la Comissió Mixta AFE-RFEF. El club va sol·licitar una pròrroga , que no li va ser concedida. També va fixar el preu de la plaça en 288.920,93 €. Tot això malgrat que el dia anterior l’ens federatiu va publicar el calendari de la Segona RFEF, amb la presència del Lleida CF.

A la circular s’especifiquen també els criteris per optar a la plaça, tenint prioritat els equips descendits esportivament del Grup III de Segona RFEF i per l’ordre en què van baixar: Cornellà, Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur.

Si cap no es presenta o no compleix els requisits exigits, com el pagament de l’esmentada quantitat, és l’Atlètic Lleida qui té preferència, al ser segon a Tercera RFEF, de la mateixa territorial que el club que deixa la vacant.

El Lleida CF va fer, no obstant, un pas per evitar el descens administratiu, sol·licitant al Jutjat Mercantil de Lleida, en el marc del procediment preconcursal que va instar l’1 de juliol, que acordi la suspensió de l’execució de la resolució federativa per deixar sense efecte el descens administratiu mentre es tramita el procediment judicial. Fonts del club van explicar ahir que encara no havien rebut informació sobre si el jutge acceptava o no aquesta sol·licitud.

La jutge dona la raó al Lleida sobre l’ús de l’estadi i la Paeria recorrerà

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida ha desestimat l’execució provisional de la sentència que resol el conveni per l’ús del Camp d’Esports que va demanar la Paeria. El Lleida CF va explicar en un comunicat que la jutge “desestima totes les al·legacions efectuades per l’ajuntament, reconeix els perjudicis que l’execució provisional podria causar al club i confirma la vigència del conveni mentre no es resolgui definitivament el procediment judicial”.

Per la seua part, l’ajuntament va respondre que es reserva “el dret d’actuar en defensa dels interessos sobre el patrimoni dels lleidatans i les lleidatanes. Per això, apel·larà la decisió al Tribunal Superior de Justícia de Cataluya (TSJC)”. Afegeix que “el govern municipal respecta la decisió de la jutge però discrepa dels arguments” i recorda que la proposta de conveni que va fer al club conté unes mesures que “garanteixen que pugui continuar competint i entrenant-se al Camp d’Esports”.

Afegeix la nota que “sense manteniment, l’estat de la gespa pot ser irreparable”, com va assenyalar l’empresa encarregada del mateix, que va deixar d’ocupar-se “per impagaments per part del club”, per la qual cosa “és precisament per evitar una situción perjudicial per al camp que es va sol·licitar l’execució provisional de la sentència”.

La Paeria afegeix que, per preservar el patrimoni públic, “insta els responsables del Lleida CF a assegurar el manteniment en virtut del conveni vigent”.D’altra banda, la Paeria ha convocat els representants del club aquest divendres a les 10.00 per “conèixer el seu full de ruta”.

El Cornellà diu que vol la plaça però rebutja pagar

La UE Cornellà, club que té la prioritat per mèrits esportius per ocupar la plaça que deixa vacant el Lleida CF, va fer públic ahir un comunicat en el qual confirma el seu desig d’ocupar la plaça, la qual cosa “ja ha estat expressada per escrit a la RFEF” ahir al matí, però expressa també el més absolut rebuig del procediment de subhasta econòmica plantejat per la RFEF com a requisit neesario per poder optar a la plaça i anuncia que “estem analitzant totes les vies possibles, tant esportives com legals, per defensar els nostres interessos”.

Assenyala que la federació és “l’encarregada de controlar que no es produeixin aquestes situacions” i que el Cornellà i la resta de clubs han complert “tots els requisits esportius i econòmics exigits” i que els clubs ja fan aportacions perquè, en aquests casos, se’n faci càrrec el Fons de Garantia Salarial. Afegeix que l’ens federatiu ha permès (al Lleida) participar “de forma fraudulenta”.