La UE Cornellà ha fet públic aquest dilluns un comunicat en què manifesta la seva oposició frontal al procediment establert per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per cobrir la plaça vacant a la Segona RFEF, després del descens administratiu del Lleida CF per motius econòmics .

L’entitat verd-i-blanca expressa de forma "inequívoca" la seva voluntat de competir a la categoria durant la temporada 2025/26, al·legant que és el club amb millor mèrit esportiu entre els equips que van descendir del grup 3 la temporada passada. Segons el reglament federatiu, el Cornellà és el primer equip amb dret preferent a ocupar la plaça.

Tot i això, el club rebutja el sistema establert per la RFEF, que exigeix el pagament de 288.920,94 euros per poder optar-hi, xifra que correspon als deutes pendents del Lleida CF. La UE Cornellà considera aquest model una "subhasta econòmica encoberta" i denuncia que prioritzar el pagament econòmic per sobre del rendiment esportiu contradiu els valors bàsics de la competició.

"És un absolut despropòsit que no es sustenta ni jurídicament ni des del sentit comú", denuncia el club en el seu comunicat.

A més, recorden que han complert estrictament amb totes les obligacions esportives, econòmiques i laborals, i que ja han aportat la seva part als fons comuns gestionats per la mateixa RFEF. "Pretendre que ara es paguin unes deutes per les quals ja hem abonat la nostra part proporcional suposa pagar tres vegades pel mateix concepte", afirmen.

Crítica a la RFEF i solidaritat amb el Lleida CF

La UE Cornellà també retreu a la RFEF que hagi permès la participació d’un club que no havia complert les seves obligacions econòmiques, en referència al Lleida CF, i considera que els clubs perjudicats per aquesta situació haurien de ser compensats.

Tot i la crítica institucional, el Cornellà mostra el seu respecte i solidaritat amb els jugadors i afició del Lleida CF, que han estat "víctimes de la mala gestió dels seus dirigents".

Vies legals i defensa institucional...

El club ha anunciat que està estudiant totes les vies legals i esportives per defensar els seus interessos i garantir una resolució justa, que tingui en compte els mèrits esportius i no només la capacitat econòmica de les entitats.

... I la possible suspensió del descens del Lleida

A això se li podria sumar la possible suspensió de la decisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de descendir administrativament el Lleida CF. Val a recordar que el Lleida, mitjançant un comunicat, va anunciar que l’1 de juliol havia iniciat un preconcurs de creditors. A més, va demanar al Jutjat Mercantil de Lleida que acordi la suspensió de l’execució d’aquesta resolució federativa a fi que es deixi sense efecte el descens administratiu mentre es tramiti aquest procediment judicial.

Durant el preconcurs, que té una durada màxima de quatre mesos, se suspenen les execucions i embargaments sobre els béns de l’entitat, la qual cosa li dona un respir financer per buscar solucions.