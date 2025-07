Nou comunicat del Lleida CF, enèsim en les darreres setmanes. El club demana la suspensió de l'execució de la resolució de la RFEF en la qual descendia administrativament l'equip a tercera RFEF . A més, explica en el comunicat que el club demana la suspensió “davant de la resolució, dictada i notificada en data d’ahir per l’RFEF, el club ha demanat al Jutjat Mercantil de Lleida, en el marc del procediment preconcursal instat l’1 de juliol, que acordi la suspensió de l’execució d’aquesta resolució a fi que es deixi sense efecte el descens administratiu mentre es tramiti aquest procediment judicial”.

El dimarts 1 de juliol era l'endemà de la data límit (30 de juny) per abonar els deutes denunciats per la plantilla davant de la Comissió Mixta AFE-RFEF.

Per això el club va demanar una pròrroga a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) fins al dia 16 de juliol , que finalment no se li va concedir i, per tant, la Federació el va descendir administrativament.

La novetat del cas és que el Lleida CF hagi anunciat l'inici del procediment del preconcurs de creditors. La darrera vegada que el club en va parlar va ser el passat 4 d'abril, precisament l'últim cop que Luis Pereira va ser a Lleida . Aquell dia, Pereira i l'adjunt a la presidència Marc Torres van assegurar que iniciarien un preconcurs de creditors. No se'n va tenir més constància fins avui.

Durant el preconcurs, que té una durada màxima de 4 mesos, se suspenen les execucions i embargaments sobre els béns de l’entitat, la qual cosa li dona un respir financer per buscar solucions. El Lleida ha demanat urgència al jutge ja que dilluns i dimarts es dirimeix la venda de la plaça.

El Lleida, al comunicat emès avui, explica que el club segueix treballant i que "esgotarà totes les vies possibles per a la seva salvació i continuïtat".