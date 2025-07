La lleidatana Ona Baradad, del Barça a l’Espanyol: “vull agafar experiència en la màxima categoria”

El RCD Espanyol va anunciar ahir el fitxatge de la davantera lleidatana Ona Baradad (Rosselló, 16-4-2004), que deixa el FC Barcelona després de cinc temporades al filial i alguna aparició al primer equip a la recerca de més protagonisme a la Lliga F. L’extrem s’incorpora al conjunt blanc-i-blau amb una trajectòria molt prometedora.

Va arribar a debutar amb el primer equip del Barça en un partit de la Champions davant del Hoffenheim alemany, però les lesions van frenar la seua progressió en les últimes campanyes i tan sols va poder disputar dotze partits oficials amb la primera plantilla. “Estic molt il·lusionada. He volgut buscar altres reptes i tenir una oportunitat i l’Espanyol me l’ha donat. L’objectiu és agafar experiència en la màxima categoria”, va explicar en declaracions a aquest diari.

No obstant, va voler deixar clar que malgrat anar-se’n del Barça “li estic molt agraïda i hi he estat molt a gust”. Dels seus inicis a l’AEM guarda un especial afecte perquè va formar part de l’equip infantil femení dirigit pel recordat Dani Rodrigo que va guanyar una Lliga de nois i va ser notícia en la premsa mundial. “Ell va apostar i va marcar el camí per al futbol femení i per això l’AEM ha crescut molt. Tant de bo un dia pugui ascendir a la Lliga F”, va assenyalar Baradad.

Resulta significatiu que les quatre lleidatanes que estan actualment a la màxima categoria (la blaugrana Alba Caño, Andrea Gómez al Granada, Laura Martí a l’Eibar i la mateixa Baradad a l’Espanyol) formessin part d’aquell inoblidable equip. Baradad inicia una nova etapa després d’haver estat campiona de l’Europeu sub-19 amb la selecció espanyola. “Vull aprofitar aquesta oportunitat. Vaig debutar amb el primer equip del Barça, em vaig lesionar i vaig estar un any parada fins que em vaig recuperar i estava al B, on m’he arribat a enfrontar en Lliga a l’AEM.”

Renovada Vero Herrera

L’AEM va anunciar ahir la renovació de la central internacional per Veneçuela Vero Herrera, que està disputant la Copa Amèrica.