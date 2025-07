Alcaraz se cita amb la història en la seua tercera final a Wimbledon

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va derrotar ahir el nord-americà Taylor Fritz en quatre sets (6-4, 5-7, 6-3 i 7-6 (6)), després de dos hores i 49 minuts de joc, i es va posar a la seua tercera final consecutiva de Wimbledon, on demà lluitarà per aixecar la tercera corona a l’All England Tennis Club i així convertir-se en el tenista espanyol amb més títols allà, així com ser el primer tenista masculí des de Björn Borg, el 1980, en guanyar dos doblets Roland Garros-Wimbledon consecutius.

Continua així l’estratosfèrica ratxa de victòries de Carlos Alcaraz, que ja se situa en 24 partits consecutius. A més, suposa també el triomf número 18 seguit en herba i el 20 en el torneig de Wimbledon. Xifres impressionants a què se sumen la seua condició d’invicte en aquesta temporada en herba i un 92% de partits guanyats al llarg de la seua carrera en aquesta superfície. Tot això en una semifinal en la qual Alcaraz va tirar de pragmatisme per superar el fins ara millor servidor del torneig, Fritz. El d’El Palmar, com davant de Rublev i Norrie, es va basar en el servei per decantar el partit. Va treure el 65% dels serveis amb el primer cop, amb la qual cosa en va guanyar el 88% . A més, va aconseguir 13 aces per tan sols tres dobles faltes.

Després del partit, el murcià va reconèixer que té “la confiança molt alta” i “físicament estic molt, molt bé”, i va afegir: “Sempre cal estar llest per a una final, però la veritat que la manera comè venim, de menys a més, salvant també moments complicats, això també ajuda en el tema de la confiança, el tema d’aprofitar una final”.

S’enfrontarà al número u del món, Jannik Sinner, que es va aprofitar d’un ranc Novak Djokovic per derrotar-lo per 6-3, 6-3 i 6-4 i plantar-se a primera final de Wimbledon.