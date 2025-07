Barça i Llista acorden la cessió d’Ojeda per un any

Nico Ojeda, que fa més d’un mes va firmar un contracte amb el Barça per les tres pròximes temporades, com ja va anunciar SEGRE en el seu dia, continuarà defensant la temporada que ve els colors del Pons Lleida, després que les dos entitats hagin arribat a un acord per a la cessió de l’argentí per una campanya, que es farà oficial en els propers dies.

El jugador de Mendoza era l’única peça que faltava per completar la plantilla 2025-2026 del Llista, que s’assegura així la continuïtat d’un dels seus referents i un dels seus golejadors, més encara després que hagi perdut els altres dos millors realitzadors, Nuno Paiva i Fran Tombita Torres, que s’han compromès amb el Liceo. El Barça tindrà l’opció de recuperar el jugador en cas de necessitat durant la temporada en curs, malgrat que per a això haurà d’abonar una indemnització que permeti al Pons Lleida fer front a aquesta eventualitat.

Ojeda, format al Club Godoy Cruz de Mendoza, ha completat la seua segona temporada al Llista, on va traspuar l’estiu del 2023 procedent del Valdagno italià. A Lleida ha fet el salt de qualitat, fins al punt que tot un Barça hagi decidit fitxar-lo. En el seu debut, l’argentí va anotar 15 gols en el campionat domèstic, sent el segon màxim golejador de l’equip després del portuguès Paiva, amb 21, encara que la seua gran eclosió va arribar aquest passat exercici, erigint-se en el màxim realitzador del Pons Lleida amb 20 dianes a la Lliga, a més de sis a la Europe Cup, competició en què no va poder disputar la Final Four per una lesió que també el va deixar fora de la Copa del Rei.

Amb la continuïtat de Nico Ojeda, el Pons Lleida 25-26 tindrà només tres cares noves, la del porter Xavi Bosch, de l’Alpicat, que suplirà la marxa de Martí Zapater al Noia, i les dels jugadors de pista Martí Gabarró, del Noia, i l’argentí Frabrizio Ciocale, del Liceo, que cobriran les baixes de Paiva i Torres. Continuen Javi Sánchez, Sergi Duch, Jordi Badia, Darío Giménez, Antonio Chino Miguélez i Sebas Moncusí.

L’Alpicat fitxa cinc jugadors en el seu retorn a l’OK Lliga Plata

L’HC Alpicat ja ha tancat cinc incorporacions per afrontar el retorn a l’OK Lliga Plata després del seu descens aquesta passada temporada de la màxima categoria. De la plantilla anterior només Mats Zilken continua, per la qual cosa el club ha de rearmar l’equip amb nou fitxatges, dels quals cinc ja estan tancats, al marge de l’entrenador, Rubén Fernánez, del Bell-lloc. Es tracta del porter David Toda, del Vila-seca de la Nacional Catalana; Arnau Vidal i Pol Jansà, procedents de l’Olot i del filial del Reus, ambdós d’OK Lliga Plata, i els lleidatans Guillem Giménez, del CP Mollerussa, i Arnau Llanes, que estava jugant al filial de l’Igualada en Plata. També interessa Pol Perpiñán, que aquesta última temporada ha jugat a la segona divisió de Portugal.