Di Giannantonio supera amb rècord els Márquez

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati) va ser el més ràpid ahir en la Practice de MotoGP del Gran Premi d’Alemanya, onzena prova del Mundial de motociclisme, amb rècord del circuit de Sachsenring, arrabassant-li aquest primer lloc a Àlex Márquez (Ducati), que tornava després d’operar-se, i Marc Márquez (Ducati), segon i tercer, respectivament. El pilot de Roma, de 26 anys, es va imposar amb un sensacional i sorprenent últim gir amb gomes noves, parant el crono en 1:19.071 per abaixar en gairebé quatre dècimes el rècord del circuit que ostentava el madrileny Jorge Martín, encara absent per les seues lesions.

Di Giannantonio, que és la primera Practice que lidera aquesta temporada, va haver d’arriscar massa per fer el millor temps, després que en l’intent que semblava òptim hagués d’avortar al trobar-se amb Marc Márquez al camí. No va ser el millor dia per al pilot lleidatà, que després de dominar l’FP1 no va poder ser el millor en cap dels quatre sectors.

El vuit vegades campió del món va marcar un millor temps de 1:19.461 i no va col·locar pneumàtics nous en els últims 10 minuts, mentre que als equips els rondava la idea que tant avui com demà apareixerà la pluja i la varietat de gomes no serà un problema. La sensació és que Marc es va reservar en la recta final i va acabar la sessió lliure tercer a unes tres dècimes de l’italià.

Bones notícies per a Àlex Márquez. Després de rebre el vistiplau per poder córrer el cap de setmana encara tocat de la lesió a la mà, no només es va posar en aquest top 10 que li permet avançar directament a la Q2, sinó que va ser segon amb un temps de 1:19.408, que era rècord de la pista fins que Di Giannantonio va volar a Sachsenring.

La primera moto no Ducati va ser la Yamaha de Fabio Quartararo, que va fer un temps a quatre dècimes del pilot romà, mentre que el murcià Pedro Acosta (KTM) va ser cinquè al davant de Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) i Jack Miller (Yamaha). Francesco Bagnaia (Ducati) només va poder ser novè, amb el sud-africà Brad Binder (KTM) tancant el top 10. Maverick Viñales (KTM) es va quedar a mil·lèsimes d’evitar aquesta Q1 que serà clau si apareix la pluja.

En Moto2, l’italià Celestino Vietti (Boscoscuro) va marcar el ritme, també amb un nou rècord absolut de la pista (1:22.329), mentre que el sevillà David Muñoz va ser el més ràpid en Moto3.

Àlex rep el permís mèdic per córrer el gran premi

Àlex Márquez podrà participar finalment en el Gran Premi d’Alemanya després de rebre ahir mateix el vistiplau mèdic. El dijous va passar revisió per part dels metges del Mundial, que li van donar l’ok per pujar avui a la Desemosedici. Posteriorment, tant el compte de MotoGP com de l’equip Gresini Racing van confirmar que era apte per continuar amb tota l’activitat del cap de setmana. “Hi ha una espícula que li molesta, per la qual cosa ha de tenir el dit en extensió. No crec que això li molesti gaire, el que passa és que cal veure bé que aquesta espícula que queda després de la intervenció no produeixi una fricció del lligament extensor del dit”, va detallar el doctor Ángel Charte, director Mèdic del Mundial.