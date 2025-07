Un altre pas cap al títol

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) va protagonitzar una nova i espectacular remuntada des de la primera volta per guanyar la seua desena cursa esprint de la temporada, la del Gran Premi d’Alemanya de MotoGP al circuit de Sachsenring, que el fa ser encara més líder del Mundial. A més, va aconseguir la pole i avui sortirà des de la primera posició, seguit de Johann Zarco i Pedro Acosta.

Una equivocació al primer revolt va fer perdre al pilot de Cervera fins a quatre posicions en la primera volta, moment en què va començar la seua èpica remuntada fins a una espectacular victòria que va consolidar en el mateix punt en el qual la va haver de començar, al revolt u, on va avançar l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) als últims metres i va aguantar els estèrils esforços del transalpí.

Marc Márquez augmenta l’avantatge a la general, en la qual suma 319 punts, pels 241 d’Àlex Márquez (Ducati), que només va poder ser vuitè, amb Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) en una retardada dotzena posició, sense punts per sumar (181) al seu compte particular. Amb aquest triomf, el més gran dels germans de Cervera bat el rècord de més victòries en carrera esprint en una mateixa tempodada. En suma 10 superant les 9 de Jorge Martín el 2023. Bagnaia es va quedar l’any passat en set.

La caiguda que va protagonitzar Maverick Viñales (KTM) li va passar factura físicament, ja que amb molèsties a l’espatlla esquerra va haver de ser traslladat a un hospital per a una revisió mèdica molt més completa, després de la qual va confirmar la seua baixa definitiva per a avui.

Marco Bezzecchi (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) i Fabio di Giannantonio (Ducati) anaven davant d’un Marc Márquez que va intentar, en una primera ocasió i sense èxit, doblegar Diggia, mentre al davant Bezzecchi tirava amb força. Però els seus principals rivals al campionat, el seu germà Àlex Márquez i el seu company d’equip Francesco Pecco Bagnaia anaven encara pitjor que ell, setè i dotzè, respectivament (i així van acabar), fet que li donava un cert respir.

Marc va anar recuperant posicions i en la novena volta va superar Fabio Quartararo per començar la caça de Marco Bezzecchi, que comptava amb 1,6 segons d’avantatge i sis voltes al davant per a la conclusió de la cursa. Una volta més tard, en el desè gir, l’avantatge de Bezzecchi havia baixat a 1,3 segons i el de Cervera el va superar en l’última volta per emportar-se un nou triomf. El tercer esglaó del podi en la carrera esprint va ser per al francès Fabio Quartararo, davant de Fabio di Giannantonio, Jack Miller, Brad Binder, Johann Zarco, Àlex Márquez i Pedro Acosta, que van ser els qui van sumar punts. Marc va fer un nou pas cap al títol.

Marc Márquez: “Ha sortit bé però hem arriscat massa”

Marc Márquez, després de la seua desena victòria en una carrera esprint, va dir que “ara estem feliços perquè ha acabat bé, però pensant-ho fredament hem arriscat massa”, afegint que va ser “arriscar massa per al que tocava, sobretot pels punts de diferència que hi havia, que eren tres més o tres menys”. “M’he guiat per l’instint i he vist que em trobava bé, que m’ho estava passant bé... hauria pogut caure? Sí, perquè he agafat riscos per arribar a Bezzecchi, però ha sortit bé i això també forma part del meu caràcter”, va concloure el pilot de Cervera.