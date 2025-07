Melvin Ejim, a Lleida abans d’anar al Canadà de vacances

L’aler canadenc Melvin Ejim, el més recent fitxatge de l’Hiopos Lleida, va visitar ahir la ciutat en la qual viurà les dos pròximes temporades, abans de dirigir-se al seu país, el Canadà, on passarà les vacances. Ejim, de 34 anys, que arriba al club lleidatà procedent de l’Unicaja de Màlaga, club amb el qual ha guanyat dos Copes del Rei, dos Champions League, una Intercontinental i una Supercopa, es va reunir amb el president del club, Albert Aliaga, i va començar a fer gestions per buscar un pis on residir a partir de l’agost, quan torni a Lleida per reincorporar-se a la pretemporada de l’equip que entrena Gerard Encuentra.

Sobre el fitxatge d’Ejim, el director esportiu del club lleidatà, Joaquín Prado, va dir que “és molt bona notícia la incorporació de Melvin Ejim. És un jugador que necessita poca presentació, arriba amb molta experiència al bàsquet internacional i aquestes últimes temporades ha aconseguit grans èxits col·lectius a l’Unicaja”.

De l’aler va comentar que “té una fantàstica capacitat física per desenvolupar el seu joc, tant en la posició de quatre com puntualment en la de tres, amb bona capacitat rebotejadora i una excel·lent predisposició defensiva. És un jugador molt complet, de nivell alt. Estem realment molt satisfets que s’incorpori amb nosaltres”, va concloure.

Ejim és el tercer fitxatge que fa l’Hiopos Lleida de cara a aquesta temporada vinent i no ocupa plaça d’extracomunitari, ja que, al tenir passaport nigerià, ocupa plaça Cotonou. Juntament amb Ejim han arribat també els pivots Atoumate Diagne i Cameron Krutwig, que torna al club lleidatà després d’haver format part de la plantilla que va aconseguir l’històric ascens a la Lliga ACB.

Amb aquestes tres incorporacions, el club ja compta amb set jugadors, ja que ha renovat James Batemon, Corey Walden i Oriol Paulí, mentre que de la passada temporada segueix Mikel Sanz. La prioritat ara és fitxar un jugador que supleixi la marxa de Rafa Villar, mentre que continua negociant la renovació de Pierre Oriola, jugador amb qui completaria les quatre places de quota a les quals està obligat per reglamentació.