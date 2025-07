Segona etapa per a Merlier

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) va firmar un doblet a Châteauroux guanyant el pols en un trepidant esprint a Jonathan Milan, en una jornada en què va mantenir el mallot groc l’eslovè Tadej Pogacar i va deixar per al record una escapada de 170 km firmada per Van der Poel.

Final agonístic per la fuga de Van der Poel, que va claudicar a 700 metres de meta després de tot el dia en fuga, i per un esprint igualat, disputat entre Merlier i Milan, amb el belga aixecant els braços per segona vegada com a triomfador en aquesta edició, aquest cop apuntant al seu palmarès la novena etapa que va unir Chinon i Châteauroux, de 174,1 km, a una mitjana de 50 km/hora, la segona més veloç de la història.

Merlier (Wortegem Petegem, 32 anys), va lluir el mallot de campió continental davant del verd de Milan, amb una remuntada que va tenir la recompensa sobre la línia. Va apuntar la seua tercera etapa al Tour, i la número 12 de la temporada sobre un total de 62 que llueixen al seu palmarès. La tercera plaça va ser per al belga del Lotto Arnaud De Lie.

Jornada de calor i de nervis en l’últim tram. La general no va patir alteracions. Pogacar segueix amb el mallot groc, però amb la preocupació de la retirada d’un dels seus principals peons, el portuguès Almeida. El segueixen Evenepoel a 54 segons, Vauquelin a 1.11 i Vingegaard a 1.29.

Les principals cartes espanyoles van tancar la setmana lluny del podi i del top ten. Enric Mas (Movistar) segueix a la plaça 13 a 4.35 i dos llocs enrere Carlos Rodríguez (Ineos) a 4.51. Els dos amb l’esperança de millorar prestacions en les etapes de muntanya.

Segon assalt per als esprinters en el cap de setmana d’aproximació al Massís Central. Dia de calor des de la sortida a Chinon, a la regió Centre Loira. A diferència de la jornada anterior, es va formar una fuga primerenca amb un il·lustre protagonista, Mathieu van der Poel, dos vegades líder en aquesta edició.

El gegant de les clàssiques es va emportar el seu company de l’Alpecin Jonas Rickaert. El pilot va donar llum verda, ningú no va mostrar interès a enderrocar el projecte, ni l’UAE de Pogacar, gens preocupat per si perdia davant del seu gran rival de les clàssiques el mallot groc per tercera vegada. L’interès per arribar a l’esprint era problema dels equips dels velocistes. Van der Poel va ser atrapat als últims metres i Merlier es va emportar la glòria.

Avui, dia de la festa nacional francesa es disputa la desena etapa entre Enesat i Le Mont-Dore / Puy Sancy, de 165,3 km. Jornada de muntanya amb 8 ports.