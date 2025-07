La portera Lucía Alba, cinquè fitxatge de l’AEM

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’AEM va anunciar ahir la incorporació de la portera Lucía Alba, procedent del Getafe. La trajectòria professional d’Alba (Ponferrada, 28-9-1999) va començar el 2014 a la seua localitat natal, on va estar fins al 2016. Posteriorment, va continuar la seua carrera al CD San Pio X (2016-2017) i el CD Parquesol (2017-2021), on va aconseguir el seu primer ascens a Reto Iberdrola la temporada 2018-2019. Després del seu pas pel CDE Racing Féminas (2021-2022), va recalar al Deportivo Abanca, equip amb el qual va aconseguir l’ascens a la Lliga F la campanya 2023-2024, abans de fitxar pel CD Getafe Femenino.

Lucía Alba destaca per la seua agilitat i la seua capacitat per resoldre situacions d’un contra un. El seu joc de peus és considerat com a referència a la categoria, la qual cosa l’ha convertit en una de les porteres més valorades del panorama estatal.

La nova portera de l’AEM ha deixat una notable col·lecció d’intervencions destacades al llarg de la seua carrera als diferents equips on ha militat. Caracteritzada per la seua competitivitat i el seu esperit inconformista, Lucía Alba s’ha guanyat la reputació de ser una portera capaç d’aportar punts decisius als seus equips, destacant especialment en els moments crítics on la seua presència sota els pals resulta determinant.

El de Lucía Alba és el cinquè fitxatge del conjunt lleidatà per a la temporada 2025/2026, després de les arribades de la davantera aragonesa procedent de l’Oviedo, Carlota Acín; la central de l’Atlètic Balears, Paula Rojas; la jugadora malaguenya de banda María Amaya (procedent de l’Elx CF); i la davantera soriana Marta Charle, procedent del CD Getafe, dins d’un important procés de renovació de la plantilla.

Pel que respecta a les renovacions, continuen María Lara, Vero Herrera, Laura Blasco, María del Mar Villarreal Loba, Noe Fernández, Inés Faddi, Laura Fernández i Evelyn Acosta.

En el capítol de baixes, l’AEM ja va confirmar la marxa de dotze futbolistes. Entre les sortides més destacades figuren les de dos lleidatanes: la portera Laura Martí, que ha firmat per l’Eibar de Lliga F, i la davantera Abril Rodrigo.