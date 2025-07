El Cadí la Seu debutarà davant d’un ascendit

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu obrirà la Lliga Femenina Endesa de la pròxima temporada rebent al Palau d’Esports de la capital urgellenca un dels dos equips acabats d’ascendir a la competició, el Leganés, segons va oferir el sorteig que es va celebrar ahir a la seu de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Aquesta primera jornada de la competició tindrà lloc el 4 d’octubre, però no serà la primera gran cita per al bàsquet femení estatal de màxima categoria, ja que una setmana abans, els dies 27 i 28 de setembre, es disputarà la Supercopa a Osca.

Després d’aquest inici, les jugadores que entrena Isaac Fernández afrontaran un doble compromís de gran dificultat, ja que la primera sortida de l’equip, en la jornada 2, serà a la pista del Perfumerías Avenida de Salamanca, mentre que el segon equip per visitar el pavelló de la Seu serà el València Basket, actual campió de Lliga, que obrirà el torneig, en la primera jornada, visitant el Baxi Ferrol.

En una competició de nou amb calendari asimètric, el Cadí haurà d’esperar per enfrontar-se als altres dos equips catalans de la màxima categoria. El primer derbi per a les urgellenques no arribarà fins a la jornada 13, el 28 de desembre, quan rebran l’Spar Girona, mentre que en la 15, l’última de la primera volta, visitaran el Joventut de Badalona.

Així mateix, l’inici de la segona volta, en la jornada 16, serà de nou a casa, rebent el 10 de gener el Kutxabank Araski, mentre que en l’última jornada visitaran, el 25 d’abril, el Casademont Saragossa. La competició es pararà al mes de març, ja que del 26 al 29 d’aquest mes es jugarà a Tarragona la Copa de la Reina.

D’altra banda, pel que fa als play-offs pel títol començaran el 30 d’abril, mentre que la final del play-off serà els dies 14, 17 i 23 de maig.

Lligues catalanes

D’altra banda, la Federació Catalana va definir ahir les diferents lligues en les quals, a més de la presència del Cadí i de l’Hiopos Lleida, jugarà el Força Lleida femení davant d’Almeda i Mataró, mentre que el Mollerussa, a la de Tercera FEB, jugarà contra Valls i CBT.