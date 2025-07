El Lleida demana plaça a Tercera i l'RFEF ha de validar-la per inscriure'l

El Lleida CF va presentar ahir la documentació exigida per la Reial Federació Espanyola de Futbol per ser inscrit a Tercera RFEF l’últim dia que hi havia de termini i que finalitzava a les 14.00 hores. El club lleidatà va abonar els poc més de 50.000 euros de deute que tenia amb la Federació per despeses d’arbitratge i va presentar un preaval, que no un aval, d’uns 121.000 euros, i és un motiu pel qual a la seua última circular emesa ahir per l’RFEF, la 12, no apareixia encara inscrit.

Tanmateix, segons va poder saber aquest diari, no és de preveure que hi hagi cap problema perquè la Federació Espanyola accepti aquest preaval subscrit amb una entitat bancària. Un preaval bancari és un compromís previ d’una entitat financera per emetre un aval definitiu en el futur i, essencialment, és un indici que el banc està disposat a avalar una operació, encara que no sigui una garantia ferma fins que s’emeti l’aval final.

L’RFEF analitzarà la documentació presentada i en el termini màxim de 10 dies hàbils –serà molt abans, potser en les pròximes hores– des de la presentació de la documentació, es comunicarà si, segons el parer federatiu, es compleixen les condicions reglamentàries per poder ser inscrit en la competició oficial. Si per qualsevol raó l’RFEF considerés que no es compleix algun o alguns dels requisits ho comunicarà al Lleida i el club podrà reparar-ho dins dels cinc dies hàbils següents.

El Lleida CF no es va pronunciar ahir ni va emetre cap comunicat, tret de convocar els mitjans per a una roda de premsa que oferirà avui a les 12.00 l’adjunt a la presidència Marc Torres en què és de suposar que donarà a conèixer tots els detalls del que s’ha escaigut els últims dies i quin és el full de ruta del club a partir d’ara.

Un detall a tenir en compte és que el Lleida CF, al qual el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida va donar la raó al desestimar l’execució provisional de la sentència que resol el conveni per l’ús de l’estadi que va demanar la Paeria, és ara qui legalment pot continuar ocupant la instal·lació municipal. La Paeria, que va presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), espera que la decisió sigui revocada al·ludint al “dret d’actuar en defensa dels interessos sobre el patrimoni dels lleidatans i lleidatanes”.

L’Atlètic Lleida, per la seua part, tal com va recordar la setmana passada el seu director esportiu, Xavier Bartolo, assegura que “no entendria que el projecte de Segona RFEF que hi ha a la ciutat no jugués al Camp d’Esports”, després d’adquirir la plaça vacant del Lleida, i l’AEM també aspira a jugar partits a l’estadi.

L’esmentat poema expressa la decisió d’afrontar la vida i les seues dificultats amb serenitat i determinació, malgrat no haver complert les expectatives inicials. El poema transmet un missatge d’esperança i de perseverança, convidant a seguir endavant amb el que es té, encara que sigui poc, i a valorar el present. És acceptar la realitat però al mateix temps, quan parla d’“enfilar l’agulla”, el poema diu que tot està per fer i tot és possible.

Poema de Martí i Pol per explicar la situació

rc Torres, al seu compte d’X, va publicar el conegut poema de Miquel Martí i Pol titulat Ara mateix per explicar quina és la situació actual del Lleida CF.