Pogacar cau i Healy resisteix

El Tour de França va completar l’última travessia prèvia al Pirineu. L’hora de la veritat arriba amb un primer assalt muntanyós a Hautacam, l’última aparició del qual el 2022 va suposar la sentència de la general per a Jonas Vingegaard en detriment de Tadej Pogacar. Ahir, en el rellançament de la cursa després del dia de descans, el danès va tornar a sacsejar sense èxit el vesper, i l’eslovè va tenir una caiguda a 6 quilòmetres del final. Un toc involuntari de Tobias Johannessen va ser el causant, però els seus rivals no estaven per la feina de treure avantatge. Ben Healy, encara mallot groc, Evenepoel i companyia van decidir esperar el campió del món.

El desenllaç de la jornada també va estar a l’altura de tal estat de nerviosisme. El noruec Jonas Abrahamsen va aconseguir la seua primera victòria en el Tour de França després de culminar una llarga escapada en la qual es va imposar a l’esprint al seu company de fuga, el suís Mauro Schmid, un esprint que va acabar sense danys per lamentar després que un espontani es colés en la recta de meta per provar de boicotejar la carrera. Ambdós corredors van completar una fuga molt llarga en la qual a punt van estar de ser atrapats en el tram final pel neerlandès Mathieu van der Poel, que es va quedar a 7 segons. És la primera victòria en el Tour d’un noruec des que Alexander Kristoff l’aconseguís a Niça el 2020 i l’obté després d’haver estat segon i tercer en la carrera francesa. A més, va donar el primer triomf de la seua història a l’Uno-X en el Tour. El pilot va entrar amb un retard de 3.28 amb tots els favorits. La general no va tenir canvis i l’irlandès Ben Healy segueix líder amb 29 segons sobre Pogacar i 1.29 amb el belga Evenepoel.