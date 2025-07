Miquel López, del CT Lleida, doble campió de Catalunya

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Miquel López Groita, jugador que pertany al Club Tennis Lleida, es va proclamar aquest cap de setmana passat doble campió de Catalunya de tenis a la categoria sub-11, al guanyar el títol tant en individuals com en doble del certamen disputat a les instal·lacions lleidatanes.

En el quadre individual, Miquel López es va imposar a Marc Martín per 3-6, 6-3 i 11-9, en un duel en el qual el jugador lleidatà va ser capaç d’aixecar en el tie-break un 0-4 i 4-8 en contra, per acabar guanyant la mànega decisiva per 11-9.

En dobles, va conquerir el títol fent parella amb Guim Font, derrotant a la gran final Gerard Capdevila i Martí Roca per 7-5 i 6-3.