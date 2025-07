Mor el pilot Pau Alsina en un entrenament a Motorland

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El pilot de Sallent (Barcelona) Pau Alsina ha mort als 17 anys a conseqüència d’un accident que va tenir lloc dissabte al matí durant un entrenament al circuit de MotorLand Aragó, a Alcanyís (Terol). Segons ha explicat la família a Regió7, el jove va sortir projectat per sobre de la moto i va impactar directament amb el cap a terra. Va ser traslladat d’urgència a l’hospital de Saragossa, on va ser operat però finalment no va superar el traumatisme.

Competia amb l’equip Estrella Galicia en el campionat JuniorGP de la Federació Internacional. El seu millor resultat va ser un vuitè lloc a Jerez, el passat 1 de juny. També va ser quart del campionat d’Itàlia de velocitat, amb dos podis; un segon i un tercer lloc, aquest últim a Vallelunga el 29 de juny passat.