Ricky debutarà amb el Joventut contra l’Hiopos

L’Hiopos Lleida tindrà l’honor de ser el primer rival amb qui s’enfrontarà Ricky Rubio en la seua tornada a les pistes de bàsquet un any després de jugar el darrer partit amb el FC Barcelona. El base del Masnou, que tornarà a vestir la samarreta del Joventut de Badalona 16 anys després de la seua marxa (vegeu el desglossament), afrontarà el primer amistós amb el conjunt verd-i-negre enfrontant-se a l’equip de Gerard Encuentra el pròxim 4 de setembre, a les 20.30 hores, en el marc del torneig de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona). En aquesta mateixa competició, l’Hiopos afrontarà un segon amistós diumenge 7 de setembre (18.00 hores) davant del Baxi Manresa.

Precisament, l’equip del Bages serà el rival dels lleidatans en la primera jornada de la Lliga Catalana ACB, que de nou se celebrarà a Tarragona entre el 17 i el 21 de setembre. L’Hiopos Lleida jugarà al Grup 1 amb Baxi Manresa i Bàsquet Girona la primera fase de l’eliminatòria en una lligueta entre els tres equips. El campió disputarà la final contra el primer classificat del Grup 2, on han quedat enquadrats Barça, MoraBanc Andorra i Joventut de Badalona. Ahir es va fer oficial l’ordre dels partits de la fase lligueta i el conjunt de Gerard Encuentra debutarà a la Lliga el 17 de setembre davant del Manresa i l’endemà se les haurà amb el Girona. En cas de jugar la final, aquesta es disputaria a les 19.30 hores el diumenge 21.

També es va revelar ahir el sistema de joc i els rivals de la Lliga Catalana LF2, en la qual el Robles Lleida ha quedat enquadrat en el Grup 2 juntament amb el Bàsquet Almeda i el Romakuruma UE Mataró. Els equips s’enfrontaran en una fase de lligueta durant els dies 11, 13 o 14 i 20 o 21 de setembre. El primer equip de cada grup i el segon més ben classificat accediran a una Final Four que es disputarà al pavelló municipal de Llinars del Vallès el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, en un dels esdeveniments que s’inclou en el programa d’actes del municipi vallesà com a Capitalitat del Bàsquet Femení 2025.

El base del Masnou torna a competir al cap d’un any retirat

Ricky Rubio està a punt de complir un dels retorns més esperats pels aficionats del bàsquet espanyol: el de tornar a vestir la samarreta del Joventut de Badalona. Malgrat que el club encara no ha fet oficial el fitxatge, l’acord estaria tancat, segons va avançar ahir el periodista Xavi Ballesteros. D’acord amb aquesta informació, l’operació va quedar segellada divendres passat en un dinar entre el mateix Rubio, el director esportiu del club, Jordi Martí, i l’entrenador, Dani Miret. Rubio, que complirà 35 anys a l’octubre, tornarà a l’Olímpic de Badalona, el pavelló on va créixer com a professional i ho farà després d’estar una temporada apartat de les pistes de bàsquet. El seu últim partit oficial va ser amb el FC Barcelona en el play-off 2023-2024.