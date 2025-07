Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El francès Valentin Paret-Peintre es va imposar ahir al cimera del Mont Ventor en la seua primera participació en el Tour de França, davant de l’irlandès Ben Healy i del colombià Santiago Buitrago, mentre que l’eslovè Tadej Pogacar va augmentar el seu avantatge al capdavant de la general. És la primera victòria francesa en aquesta edició del Tour i la segona del corredor del Soudal en una gran volta després de l’aconseguida al Giro d’Itàlia del 2024. El gal va ser el millor d’una nombrosa fuga que va arribar molt distanciada al Mont Ventor, que va fer gairebé en solitari l’espanyol Enric Mas, abans de ser assolit a quatre quilòmetres per a la meta i acabar setè, a 53 segons del guanyador. Paret-Peintre es va imposar a l’esprint a Healey, mentre que Buitrago va entrar quatre segons més tard.

Entre els favorits, el danès Jonas Vingegaard va fer fins a tres atacs a les rampes del Ventor, però no es va poder distanciar de l’eslovè Tadej Pogacar, que en un accelerament final va avançar en dos segons el seu principal rival a la general, que ara supera en 4.15. L’alemany Florian Lipowitz va perdre 1.10 respecte al líder però es manté tercer a 9.05 i va veure reforçat el lloc, perquè el britànic Oscar Onley, que és qui més l’amenaça, es va deixar 36 segons més i és a 2.01 del podi. L’espanyol Carlos Rodríguez, que va ser quinzè a 3.02 del guanyador, va perdre una posició a la general en favor de Healy i ara és desè a 20.45 del líder. Enric Mas, per la seua part, ho va intentar però es va quedar a les portes de l’èxit. El líder del Movistar Team, apartat de la lluita per la general al Pirineu, va dir tot just arribar a meta, fos, que “s’ha donat tot, tenim cinc oportunitats més”.