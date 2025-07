Una altra plata per a l’artística i bronze en waterpolo

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La parella formada per Dennis González i Mireia Hernández es va proclamar ahir subcampiona del món en la rutina de duo tècnic mixt gràcies a una gran actuació a ritme de hip-hop al Mundial de Singapur, on van vorejar un or que va ser per a la parella russa Mayya Gurbanberdieva i el veterà Aleksandr Maltsev, gràcies a una gran impressió artística que els va permetre penjar-se la medalla de plata, la sisena per a la natació artística espanyola en aquesta cita mundialista.

Dennis González, que ja es va proclamar subcampió del món en la ruta tècnica en solitari, repeteix metall platejat en el Duo Tècnic mixt juntament amb Mireia Hernández, en una primera final en parella per al nadador català, que també aspira a medalla en la rutina de Duo Lliure que nadarà amb Iris Tió, flamant campiona del món en Solo Lliure a Singapur.

D’altra banda, la selecció espanyola de waterpolo femení va derrotar ahir Estats Units (12-13) en el partit pel tercer i quart lloc del Mundial de Singapur, penjant-se una medalla de bronze després d’un gran duel que permet a l’equip estatal seguir al podi mundialista per tercera vegada consecutiva.